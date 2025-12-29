Bivši policijski inspektor pravosnažno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog mita

Bivši policijski inspektor iz Bijeljine Dalibor Bošnjaković pravosnažno je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog krivičnog djela primanje mita.

Vrhovni sud RS je potvrdio raniju presudu Okružnog suda Banjaluka iz prošle godine.

Izrečena mu je i mjera zabrane obavljanja policijskog posla u narednih pet godina.

Neposredno nakon što je protiv njega podignuta optužnica, dobio je otkaz u MUP-u RS zbog teže povrede radne dužnosti, zloupotreba i ponašanja koje narušavanja ugled MUP-a.

Bošnjaković se teretio da je u decembru 2021. godine telefonom pozvao Ž. D., a kojeg je od ranije poznavao kao oštećenog iz istrage koja je vođena protiv M.N. zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, i koju je vodio Bošnjaković.

Dogovorio je da se nađu na jednoj pumpi u Bijeljini.

“Oštećenom Ž.D. je predstavio da mu “moćan čovjek” M.N. ugrožava život, kao i živote članova njegove porodice, što je kod oštećenog izazvalo strah i bojazan za ličnu i bezbjednost porodice. Nakon toga je optuženi od njega zahtijevao da mu preda novac u iznosu od 40.000 КM kako bi ga on za uzvrat zaštitio od M.N. iako kao policijski službenik, po službenoj dužnosti, morao preduzeti sve da zaštiti život i bezbjednost oštećenog i njegove porodice kao građana”, precizirano je u optužnici.

Tokom jednog od ranijih sudskih ročišta, otkriveno je da je “moćan čovjek” bio bivši direktor Civilne zaštite RS Milan Novitović.

Prema navodima iz optužnice, oštećeni mu je predao bijelu kovertu u kojoj se nalazilo ukupno 10.000 КM.

“Nakon toga je optuženi u januaru i februaru 2022. godine u više navrata telefonom, ali i ličnim kontaktima od oštećenog zahtijevao da mu preda još 30.000 КM”, piše u optužnici.

Potom ga je kontaktirao 15. februara 2022. godine sa istom pričom, a kada su se našli na benzinskoj pumpi u Bijeljini, Ž.D. mu je predao kovertu sa 10.000 KM u označenim novčanicama.

Neposredno nakon prijema novca, Bošnjakovića su uhapsili pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS.