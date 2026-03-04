logo
Žena iz Srbije uhvaćena sa 920 litara nafte: Oglasio se MUP nakon hapšenja (Foto)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Policija u Aranđelovcu uhapsila je G.P. (50) zbog nedozvoljenog prometa 920 litara nafte bez dokaza o porijeklu.

Policija uhapsila ženu sa 920 litara nafte Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Kragujevcu, PS Aranđelovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Aranđelovcu, uhapsili su G.P. (50) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična djela nedozvonjen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Izvor: MUP

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičena, pronašla 920 litara naftnog derivata bez dokaza o porijeklu.

Izvor: MUP

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu, navodi se u saopštenju MUP-a.

