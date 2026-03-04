Policija u Beogradu otkrila 50 kilograma droge u autu: Hitno uhapšeni muškarac i žena

Uhapšeni muškarac i žena u Beogradu zbog posjedovanja oko 50 kilograma droge.

Izvor: MUP

Beogradska policija uhapsila je muškarca i ženu u Čukarici zbog posjedovanja oko 50 kilograma droge. Pronađeni su im marihuana i oko 100 grama kokaina.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Interventnom јedinicom 92, zaplijenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili V. M. (35) i N. M. (33) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga. Policiјa јe na teritoriјi Čukarice zaustavila 'pežo' koјim јe upravljao V. M, dok se N. M. nalazila na mestu suvozača i pregledom vozila pronašla opoјnu drogu marihuanu.

Takođe, pretresom stana V. M. pronađeno јe oko 100 grama kokaina, kao i dvije vagice za precizno mjerenje. Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu", navodi se u saopštenju.

