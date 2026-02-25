U akciji policije u Prijedoru zaplijenjena marihuana i puške, jedna osoba uhapšena

U Prijedoru je juče uhapšen S.S. zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga te nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: PU Prijedor

Kod navedenog pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 374 grama, dvije puške i 41 metak različitog kalibra.

"Prethodno je kod jednog lica iz Prijedora pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase 9 grama", saopšteno je iz PU Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružno javno tužilaštvo Prijedor protiv osumnjičenog S.S. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.