Projektili u centru Libana: Uništene zgrade u blizini vladinih institucija i stranih ambasada, ima mrtvih i ranjenih

Izraelska raketa pogodila je zgradu u Bejrutu, uzrokujući smrt najmanje šest osoba i povređivanje 24. Ovaj napad predstavlja eskalaciju sukoba u regionu.

Veliki oblak crnog dima obavio je nebo nad Bejrutom nakon što je rano ujutro izraelska raketa srušila zgradu nedaleko centra.

Pogođena je zgrada u gusto naseljenoj četvrti Bačoura, koju je Izrael gađao i prošle nedelje. Poginulo je najmanje šest osoba i ranjene su 24, potvrdilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska izdala je saopštenje u kojem su pozvali na evakuaciju prije samog napada.

Eyewitness video captured the moment an Israeli airstrike hit a building in central Beirut, causing it to collapse. Rescue efforts were underway after the strike

Izraelska vojska je uoči napada na ovu četvrt putem društvenih mreža objavila kartu s označenom zgradom, pozivajući stanovnike da se hitno evakuišu jer se tamo navodno nalazi logistički centar Hezbolaha.

Napadi predstavljaju dramatičnu eskalaciju sukoba koji je Libanon uvukao u regionalni rat početkom marta.

Udari su se dogodili oko 1:30 ujutro, a ciljali su stambene zgrade u četvrtima, koje se nalaze u neposrednoj blizini vladinog sjedišta i nekoliko stranih ambasada.

Nekoliko sati kasnije, oko 5:30, znatno snažniji napad potpuno je uništio zgradu u četvrti Bačoura.

Prema podacima libanskih vlasti, u izraelskim napadima od početka rata ubijeno je više od 900 ljudi, uključujući najmanje 111 djece, dok je više od milion osoba, što je gotovo 20 odsto stanovništva, prisilno raseljeno.

Pozivajući se na ministarstvo, libanska nacionalna novinska agencija (NNA) saopštila je da je ukupan broj smrtnih slučajeva između 2. i 17. marta dosegao 912, dok je 2221 osoba ranjena.

Izrael je najavio početak nove "kopnene operacije" u južnom Libanu, a procjene pokazuju da su njegove snage do sada prodrle između sedam i devet kilometara unutar Libana.

