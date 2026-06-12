Hrnjić o zloupotrebama poljoprivrednih podsticaja u FBiH: Umjesto štale zatekli vilu sa bazenom

Federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić izjavio je da su kontrole korisnika poljoprivrednih podsticaja otkrile brojne nepravilnosti, navodeći da su službenici u jednom slučaju, umjesto objekta za uzgoj stoke, zatekli vilu sa bazenom.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Hrnjić je rekao da su nadležne službe u više navrata donosile rješenja o povratu sredstava, kao i zabrane apliciranja za federalne podsticaje u trajanju od tri godine za korisnike kod kojih su utvrđene zloupotrebe.

"Gdje god smo pronašli takve aktivnosti, sankcionisali smo ih. U jednom slučaju, umjesto objekta za držanje životinja, naši službenici su na terenu zatekli kuću sa bazenom“, rekao je Hrnjić u intervjuu za Agroklub.

Prema njegovim riječima, u Ministarstvu je zatečeno više od 400 neriješenih predmeta još iz 2012. godine, a veliki dio njih odnosio se upravo na sporne dodjele podsticaja. Dodao je da su pojedini slučajevi prijavljeni i nadležnim pravosudnim institucijama.

Govoreći o stanju u poljoprivredi, Hrnjić je istakao da je agrarni budžet Federacije BiH ove godine dostigao rekordnih 190 miliona KM, ali da ni takav iznos nije dovoljan za ozbiljniji razvoj sektora.

On je naveo da su sve strateške poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH u porastu, te da je posebno vidljiv rast u mljekarskom sektoru. Ipak, upozorio je da povećana proizvodnja donosi i nove izazove, prije svega kada je riječ o otkupu mlijeka i kretanjima na tržištu.

Prema njegovim riječima, Federacija BiH je ove godine za podsticaje u proizvodnji mlijeka obezbijedila 44 feninga po litru, dok pojedini kantoni pružaju dodatnu podršku proizvođačima.

Hrnjić je najavio i nastavak kontrola korisnika podsticaja, posebno mladih poljoprivrednika, poručivši da će javnost biti upoznata sa rezultatima provjera.

"Ne krijemo ništa. Želimo da svaki budžetski fening završi kod onih koji zaista proizvode i razvijaju svoja gazdinstva", poručio je Hrnjić.