Poznat identitet mladića stradalih u nesreći kod Kotor Varoša: Vozač hospitalizovan u UKC RS

Dva mladića poginula su u saobraćajnoj nesreći kod Kotor Varoša, dok je vozač "audija" povrijeđen i smješten u UKC Republike Srpske. Tužilaštvo naložilo sprovođenje istrage.

Izvor: Viber grupa "Patrole-radari"

Dvojica mladića poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u Kotor Varoš, u blizini benzinske pumpe.

Stradali su S.B. (21) i M.A. (21), dok je treći mladić, A.Č., koji je upravljao automobilom, povrijeđen.

Sva trojica nalazila su se u istom vozilu.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka saopšteno je da se nesreća dogodila jutros oko 4.30 časova i da je u njoj učestvovao putnički automobil marke "audi", kojim je upravljao Č.A. (2006) iz Kotor Varoša.

"Prilikom saobraćajne nezgode putnici u pomenutom vozilu, lica B.S. rođen 2005. godine i A.M. rođen 2004. godine iz Kotor Varoša, smrtno su stradali. Vozač putničkog vozila 'audi', lice Č.A., zadobio je tjelesne povrede. Povrijeđenom licu pružena je ljekarska pomoć i smješten je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske", navedeno je iz Tužilaštva.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode", saopšteno je iz Tužilaštva.

Zbog uviđaja saobraćaj je jutros bio obustavljen na magistralnom putu Banjaluka – Teslić. Više informacija o uzroku ove teške nesreće biće poznato nakon završetka istrage.