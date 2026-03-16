logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael pokrenuo kopnenu operaciju u Libanu: Na meti Hezbolah, širi se tampon-zona

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izraelska vojska pokrenula kopnenu operaciju na jugu Libana protiv Hezbolaha, proširuje tampon-zonu i šalje dodatne snage radi zaštite granice i stanovnika sjevera.

Izrael napao Liban Izvor: Shutterstock

Izraelska vojska objavila je da je započela "ciljanu kopnenu operaciju protiv ključnih ciljeva" na jugu Libana i da šalje dodatne snage dublje u to područje kako bi proširila tampon-zonu, nakon što je Hezbolah početkom mjeseca počeo napadati Izrael u kontekstu rata s Iranom.

91. regionalna divizija "Galileja" kasno u subotu započela je operaciju u istočnom sektoru južnog Libana, tokom koje su vojnici, prema navodima vojske, naišli na nekoliko pripadnika Hezbolaha i ubili ih.

Izraelska vojska navodi da je cilj operacije proširiti "prednje odbrambeno područje".

"Ova operacija dio je napora za uspostavu prednje odbrane, uključujući uništavanje terorističke infrastrukture i eliminaciju terorista koji djeluju na tom području, kako bi se uklonile prijetnje i stvorio dodatni sloj bezbjednosti za stanovnike sjevera", priopštila je vojska.

Vazdušni udari i granatiranje

Prije nego što su snage ušle u to područje, izraelska vojska izvela je, kako navodi, snažne vazdušne udare i topovsko granatiranje "kako bi uklonila prijetnje".

Istovremeno su 146. pričuvna divizija i dalje raspoređena u zapadnom sektoru južnog Libana, dok 36. divizija sprovodi operaciju u području Rab al-Thalathine.

Izraelska vojska priprema raspoređivanje dodatnih snaga na jugu Libana i dalje proširenje tampon-zone kako bi udaljila prijetnju Hezbolaha od granice.

(Mondo.rs)

Izrael Liban hezbolah

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

