"Odmah napustite zemlju, postoji rizik od vojnog sukoba": Australija povlači diplomate iz Izraela i Libana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Australijska vlada je naložila članovima porodica svojih diplomata u Izraelu i Libanu da napuste ove zemlje zbog pogoršanja bezbjednosne situacije.

australija povlači diplomate z izraela i irana Izvor: ABIR SULTAN/EPA

Australijska vlada je naložila članovima porodica australijskih diplomata u Izraelu i Libanu da napuste te dvije zemlje Bliskog istoka, navodeći kao razlog pogoršanje bezbjednosne situacije u regionu, saopštilo je u srijedu Ministarstvo spoljnih poslova.

Vlada je takođe ponudila dobrovoljni odlazak članovima porodica australijskih diplomata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu i Kataru, saopštilo je zvanično ministarstvo. Međutim, nije pomenula Iran, jer je australijska ambasada tamo zatvorena od avgusta 2025. godine.

Australijska vlada je takođe nastavila da savjetuje građane Izraela i Libana da razmotre odlazak dok su komercijalne opcije još uvijek dostupne, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

"Australijska vlada je naložila odlazak izdržavanih lica australijskih zvaničnika raspoređenih u Izrael kao odgovor na pogoršanje bezbjednosne situacije na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Dodaje se da su tenzije u regionu i dalje visoke i da postoji rizik od vojnog sukoba.

"Ako ste u Izraelu, i dalje vam savjetujemo da razmislite o odlasku dok su komercijalne opcije za odlazak još uvijek dostupne. Bezbjednosna situacija na Bliskom istoku je nepredvidiva. Regionalne tenzije ostaju visoke i dalje postoji rizik od vojnog sukoba. Sukobi na Bliskom istoku mogli bi dovesti do zatvaranja vazdušnog prostora, otkazivanja letova i drugih poremećaja u putovanjima", navodi se u saopštenju.

Stejt department povlači neesencijalno vladino osoblje i članove njihovih porodica iz Ambasade SAD u Bejrutu, rekao je u ponedjeljak visoki zvaničnik Stejt departmenta, usred rastuće zabrinutosti zbog rizika od vojnog sukoba sa Iranom.

Sjedinjene Države su rasporedile jednu od svojih najvećih vojnih prisutnosti na Bliskom istoku, dok je predsjednik Donald Tramp u četvrtak upozorio da će se "desiti zaista loše stvari" ukoliko se ne postigne dogovor o rješavanju dugotrajnog spora oko nuklearnog programa Teherana.

