Uhapšen Dobojlija zbog aktiviranja eksplozivne naprave na Ilidži krajem 2025. godine

Sarajevska policija uhasila A.B. sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Izvor: Shutterstock

Sarajevska policija je uhapsila 49-godišnjeg Dobojliju koji se sumnjiči za aktiviranje eksplozivne naprave na području opštine Ilidža 30. decembra 2025. godine.

Muškarac čiji su inicijali A.B. uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, a o svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prilikom aktiviranja eksplozivne naprave nije bilo povrijeđenih osoba, a došlo je do oštećenja na stambenoj zgradi, jednom poslovnom objektu, kao i na šest motornih vozila.