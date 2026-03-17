Novi snijeg produžio sezonu skijanja na Jahorini (FOTO)

Nove snježne padavine na Jahorini dodatno su unaprijedile uslove na stazama, potvrđujući kontinuitet jedne od najdužih i najuspješnijih zimskih sezona do sada, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Izvor: OC Jahorina

Iz ovog centra su istakli da je danas 107. dan skijanja i da Jahorina, zahvaljujući stabilnim vremenskim prilikama i novom snijegu, ulazi u proljetni dio skijaške sezone.

Posjetioce očekuju odlični uslovi za skijanje, sunčani dani i kvalitetno pripremljene staze koje pružaju idealan doživljaj kako rekreativcima, tako i iskusnim skijašima, kažu u Olimpijskom centru.

Skijašima je trenutno dostupna posebna promotivna ponuda tri plus jedan, odnosno na tri kupljene ski-karte, četvrta je besplatna.

Od ponedjeljka, 23. marta do 6. aprila, biće pripremljena posebna porodična ponuda, u okviru koje djeca do 14 godina skijaju besplatno, uz pratnju roditelja.

Najmlađima su na raspolaganju i besplatni ski-škola i smještaj u odabranim hotelima.

U okviru ovog programa biće organizovano i porodično takmičenje od 30. marta do 3. aprila, uz bogat sportski i zabavni sadržaj.

Za sve goste obezbijeđen je i besplatan parking.

Iz Olimpijskog centra su pozvali ljubitelje planine, prirode i zimskih sportova da iskoriste idealne uslove na Jahorini.

(Srna)