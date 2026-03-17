logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi snijeg produžio sezonu skijanja na Jahorini (FOTO)

Novi snijeg produžio sezonu skijanja na Jahorini (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nove snježne padavine na Jahorini dodatno su unaprijedile uslove na stazama, potvrđujući kontinuitet jedne od najdužih i najuspješnijih zimskih sezona do sada, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Novi snijeg produžio sezonu skijanja na Jahorini Izvor: OC Jahorina

Iz ovog centra su istakli da je danas 107. dan skijanja i da Jahorina, zahvaljujući stabilnim vremenskim prilikama i novom snijegu, ulazi u proljetni dio skijaške sezone.

Posjetioce očekuju odlični uslovi za skijanje, sunčani dani i kvalitetno pripremljene staze koje pružaju idealan doživljaj kako rekreativcima, tako i iskusnim skijašima, kažu u Olimpijskom centru.

Skijašima je trenutno dostupna posebna promotivna ponuda tri plus jedan, odnosno na tri kupljene ski-karte, četvrta je besplatna.

Od ponedjeljka, 23. marta do 6. aprila, biće pripremljena posebna porodična ponuda, u okviru koje djeca do 14 godina skijaju besplatno, uz pratnju roditelja.

Najmlađima su na raspolaganju i besplatni ski-škola i smještaj u odabranim hotelima.

U okviru ovog programa biće organizovano i porodično takmičenje od 30. marta do 3. aprila, uz bogat sportski i zabavni sadržaj.

Za sve goste obezbijeđen je i besplatan parking.

Iz Olimpijskog centra su pozvali ljubitelje planine, prirode i zimskih sportova da iskoriste idealne uslove na Jahorini. 

(Srna)

Tagovi

Jahorina skijanje skijališta ski centar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ