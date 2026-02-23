OC Jahorina se oglasio o incidentu sa djevojčicom koja je visila sa žičare: Poslali poruku svim skijašima

Olimpijski centar Jahorina se oglasio o incidentu u kom je djevojčica visila sa žičare.

Izvor: Instagram/drinainfo

U nedjelju 23. februara dogodila se prava drama na Jahorini kada je devojčica visila sa žičare koju je spasio Mlađan Dinkić, bivši srpski ministar. Olimpijski centar Jahorina se oglasio saopštenjem o ovom incidentu koje prenosimo u cijelosti.

"Juče je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji naših radnika, spriječen mogući incident na polaznoj stanici šestoseda Skočine. Pravovremenom intervencijom zaposlenih OC situacija je odmah stavljena pod kontrolu, bez posljedica po korisnike žičare.

Incident je nastao usljed nepravilnog ponašanja prilikom korišćenja šestosjeda. Ovim putem apelujemo na sve skijaše, a posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korišćenja vertikalnog transporta.

Odgovorno ponašanje je ključno za bezbjednu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona zavisi i od saradnje i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu", navodi se u saopštenju.