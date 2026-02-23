logo
Dijete visilo sa žičare na Jahorini, skijaši pritekli u pomoć 1

Dijete visilo sa žičare na Jahorini, skijaši pritekli u pomoć

Autor N.D. Izvor atv
1

Dijete je visilo sa žičare na Jahorini, a skijaši su brzo reagovali i pomogli mu da se spusti.

Skijaši spustili dijete sa žičare na Jahorini Izvor: Instagram/drinainfo

Na Jahorini se juče odigrala nova drama kada je dijete visilo sa žičare, a potom palo na snijeg.

Na objavljenom snimku na Instagramu Drinainfo vidi se da dvije osobe drže dijete koje visi sa sjedišta, dok okupljeni pritrčavaju kako bi mu pomogli da se sigurno spusti na tlo.

Ako je suditi po snimku, čini se da je dijete prošlo bez težih povreda.

Podsjećamo, slična situacija se dogodila, prije nekoliko dana dana, kada je dijete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Iz OC Jahorina apeluju na skijaše da vode računa o bezbjednosti na žičarama.

"Ovim putem apelujemo na sve skijaše, a posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje je ključno za bezbednu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona zavisi i od saradnje i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu", navode iz OC Jahorina.

(ATV/MONDO)

Jaaa

Za djecu ispod 15 godina sidro i tanjir i kraj. Gondola, gdje ima, samo sa roditeljima. Ko više može odgovarati za balavce, a roditelji ispijaju kafice

