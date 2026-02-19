logo
Oglasili se iz OC "Jahorina" nakon pada djeteta sa žičare: "Spasilačka služba reagovala u najkraćem mogućem roku"

Oglasili se iz OC "Jahorina" nakon pada djeteta sa žičare: "Spasilačka služba reagovala u najkraćem mogućem roku"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Maloljetno dijete koje je povrijeđeno u incidentu na polaznoj stanici šestosjeda Ogorijelica na Jahorini stabilnog je zdravstvenog stanja i nalazi se pod nadzorom ljekara u Bolnica "Srbija", saopštio je danas Olimpijski centar "Jahorina".

OC Jahorina o padu djeteta Izvor: Shutterstock/Gligatron/K-FK

U saopštenju se podsjeća da je juče na polaznoj stanici šestosjeda Ogorjelica došlo do incidenta u kojem je učestvovalo maloljetno dijete koje se nalazilo u pratnji majke i još jednog djeteta.

Odmah po uočavanju problema, žičara je zaustavljena, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem mogućem roku i profesionalno pružila pomoć. Dijete je zbrinuto, a potom je organizovan medicinski transport.

Prema trenutno dostupnim informacijama, dijete je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se pod nadzorom ljekara te je zadobilo teške povrede.

"Olimpijski centar je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i porodicom djeteta i očekujemo da, prema najavama ljekara, dijete danas bude pušteno kući", navedeno je u saopštenju.

Iz Olimpijskog centra "Jahorina" navode da će sve okolnosti ovog događaja biti dodatno sagledane u saradnji sa nadležnim službama.

