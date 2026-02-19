logo
Istraga u toku: Dijete koje je ispalo iz žičare na Jahorini zadobilo teške povrede

Autor Dragana Božić Izvor BNTV
0

Dijete koje je juče ispalo iz žičare na olimpijskoj planini Jahorina nalazi se van životne opasnosti. Prema jutrošnjim informacijama iz Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu, dijete je stabilno, ali je zadobilo teže povrede.

Jahorina Izvor: MONDO

Prava drama odigrala se juče pred očima brojnih skijaša, kada je dijete ostalo visiti sa žičare, nakon čega je palo na tlo s visine od nekoliko metara.

Prelom butne kosti i transport za Srbiju

Nakon pada, povrijeđeno dijete je hitno transportovano u Bolnicu "Srbija", gdje mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

"Dijete je zbrinuto, zadobilo je prelom butne kosti, što je teška tjelesna povreda, i šalje se u matičnu ustanovu u Novi Sad na dalje liječenje", potvrdili su iz ove bolnice za BN TV.

Iako su stravičnom prizoru svjedočili brojni posjetioci koji su se zatekli na licu mjesta, zvaničnih informacija od nadležnih organa još uvijek nema. Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo za sada nije bilo moguće dobiti komentar, jer na telefonske pozive medija niko nije odgovarao.

S druge strane, iz Olimpijskog centra "Jahorina" kratko su naveli da će se uskoro oglasiti zvaničnim saopštenjem u kojem će rasvijetliti okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja.

(Mondo)

