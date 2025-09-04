"Jedna od najvećih tragedija u našoj novijoj istoriji": Premijer Portugala o padu žičare u Lisabonu

Premijer Portugala najavio je brzu istragu nakon stravične nesreće na uspinjači u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16, a povrijeđeno 21 osoba, dok grad tuguje za žrtvama i pažljivo prikuplja sve podatke o uzrocima tragedije.

Premijer Portugala, Luis Montenegro, obećao je brzu i temeljnu istragu kako bi se utvrdili uzroci nesreće na uspinjači u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16, a povrijeđena 21 osoba, opisujući je kao "jednu od najvećih tragedija u našoj novijoj istoriji".

Nesreća se dogodila na čuvenoj Gloria uspinjači u portugalskoj prijestonici, nešto posle 18 časova u sredu. Gradonačelnik Lisabona zatražio je od kompanije Carris, gradskog javnog prevoznika koji upravlja uspinjačom, da sprovede dodatnu istragu.

U četvrtak uveče tužilaštvo je saopštilo da je među poginulima pet portugalskih državljana, dvoje Korejaca i jedan Švajcarac. Među povrijeđenima su takođe Portugalci, ali i dvojica Nijemaca, dvojica Španaca, kao i po jedan državljanin Kanade, Zelenortskih Ostrva, Francuske, Italije, Maroka, Južne Koreje i Švajcarske.

Kompanija Carris potvrdila je da je u nesreći stradao i jedan njihov radnik, kočničar na uspinjači.

Povrijeđeni, među kojima je pet osoba u teškom stanju, zbrinuti su u nekoliko bolnica u regionu Lisabona. Jedna od najteže povrijeđenih žrtava preminula je tokom noći, čime je broj poginulih porastao sa 15 na 16.

Ranije procjene Agencije za civilnu zaštitu govorile su o 17 poginulih, ali je broj u četvrtak popodne zvanično korigovan.

Timovi patologa iz Nacionalnog forenzičkog instituta tokom noći su obavljali obdukcije, saopštili su zvaničnici. Portugalske vlasti obustavile su rad svih drugih lisabonskih uspinjača radi bezbednosnih provera nakon iskliznuća voza.

Premijer Montenegro je u četvrtak popodne nesreću opisao kao "tragičnu nesreću koja prevazilazi granice i bol koji ne poznaje nacionalnost", ponavljajući obećanje da će istraga brzo utvrditi šta je pošlo po zlu.

"Nadležne vlasti brzo će sprovesti sve potrebne istrage kako bi se utvrdio uzrok ove tragične nesreće", rekao je premijer. "Utvrdićemo sve odgovornosti, uz poštovanje prema svima koji su pretrpeli ili još trpe posljedice ove nesreće."

Dvije kabine na uspinjači, poznatoj kao Elevador da Gloria, kreću se po strmom brdu u centru Lisabona u tandemu, jedna nasuprot druge.

Lider sindikata Fectrans, Manuel Leal, izjavio je lokalnoj televiziji da su radnici ranije upozoravali da problemi sa zatezanjem kabla koji vuče kabine otežavaju kočenje, ali je dodao da je još prerano govoriti da li je to uzrok nesreće.

Snimci su prikazivali olupinu žuto-bijele kabine kako leži na boku u uskoj ulici kojom se kretala. Strane i krov kabine bili su zgureni, a izgledalo je da je udarila u zgradu na krivini puta. Delovi vozila, pretežno metalni, bili su smrskani.

Svjedoci su lokalnim medijima ispričali da je kabina jurnula niz brdo, očigledno van kontrole. "Udario je u zgradu silovito i raspao se kao kartonska kutija", rekla je Tereza d’ Avo za TV kanal SIC.

Drugi svjedok, Bruno Pereira, rekao je za CNN Portugal da je kabina na dnu brda iznenada iskrenula sa šina na trotoar, neposredno prije nego što je druga kabina sletela nizbrdo "i udarila u zidove kao kamen".

"Druga kabina, koja je protivteža za ovu, stigla je potpuno van kontrole, udarajući u zidove, dok su ljudi vrištali. Posljednji udar se dogodio na krivini između Calsada da Gloria i Rua da Gloria, a kabina se zaustavila uz snažan prasak", ispričao je svjedok.

"Zavladao je haos. Svi smo pobjegli, svako ko je bio tu. Neki su pokušavali da izvuku ljude ispod kabine… Kamenčići su bili svuda, a metalne šine po kojima je kabina išla bile su iskrenule.“

Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moedas, izjavio je da nema riječi kojima bi se opisala bol koju grad osjeća. "Prikupljamo sve informacije kako bismo utvrdili ko je odgovoran. Grad zaslužuje odgovore", rekao je Moedas.

Dok je Portugal u četvrtak započeo dan nacionalnog žaljenja, predsjednik Markelo Rebelo de Souza izrazio je nadu da će vlasti uskoro utvrditi uzrok nesreće.

Linija Gloria godišnje prevozi oko tri miliona ljudi, uključujući turiste i stanovnike Lisabona. Njene dvije kabine, svaka sa kapacitetom od oko 40 putnika, pričvršćene su za suprotne krajeve vučnog kabla, a pogon kabina obezbeđuju električni motori ugrađeni u vozila.

Kompanija Carris saopštila je da su "svi protokoli održavanja" sprovedeni, uključujući mesečne i nedeljne programe servisa, kao i svakodnevne provjere.

Odaje se počast radniku koji je poginuo, Andreu Markesu, opisujući ga kao posvećenog, ljubaznog i vedrog profesionalca.

Pedro Sančez, premijer susjedne Španije, izrazio je žaljenje zbog "strašne nesreće". "Šaljemo svu našu ljubav i solidarnost porodicama žrtava i portugalskom narodu u ovom teškom trenutku", rekao je Sančez. "Takođe se nadamo da će povrijeđeni brzo ozdraviti."

Ministar spoljnih poslova Italije, Antonio Tađani, izjavio je da se sastao sa portugalskim kolegom i izrazio solidarnost sa žrtvama.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, izrazila je tugu i uputila saučešće porodicama žrtava.

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je u kontaktu sa lokalnim vlastima i spreman da pruži konzularnu pomoć ukoliko su među povrijeđenima britanski državljani.

Portugal, a posebno Lisabon, doživio je turistički bum u posljednjoj deceniji, sa velikim brojem posjetilaca koji tokom ljetnjih mjeseci dolaze u centar grada.

(MONDO/The Guardian)