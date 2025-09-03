logo
Pala žičara puna turista u Lisabonu, poginulo najmanje 15 osoba (VIDEO)

Pala žičara puna turista u Lisabonu, poginulo najmanje 15 osoba (VIDEO)

Autor mondo.ba
0

Otkinula se žičara u Lisabonu, ima najmanje 15 mrtvih.

Pala žičara u Lisabonu Izvor: X/@LeFilExpress

U Lisabonu se otkačila žičara "Glorija" i prema posljednjim informacijama portugalske policije, ima najmanje 15 poginulih osoba uz 18 povrijeđenih, prenosi "Gardijan". Žičara se otkačila i srušila, a prema snimcima sa društvenih mreža, vidi se da je ona potpuno uništena i da je pala u jednoj ulici između dvije zgrade.

"Trenutno možemo da saopštimo da imamo nekoliko žrtava", saopštio je šef smjene vatrogasne brigade u Lisabonu.

Proglašena su tri dana žalosti u Lisabonu. Gradonačelnik Lisabona Karlos Moeda je izjavio saučešće svim porodicama stradalih.

"Ovo je velika tragedija. Lisabon je u žalosti, ovakva situacija se dosad nikada nije dogodila u našem gradu", rekao je Moeda.

Žičara "Glorija" važi za glavnu i najveću turističku atrakciju u Lisabonu. Otvorena je daleke 1885. godine i elektrifikovana je 30-ak godina kasnije.

Dugačka je 275 metara i spaja Trg Restauradores sa naseljem Bairo Alto. Poslednji incident se dogodio 2018. godine kada je došlo do kvara u radu, ali nije bilo povređenih niti žrtava i tada je žičara bila zatvorena na mjesec dana.

(MONDO)

