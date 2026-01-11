Vanredna situacija proglašena u 11 gradova i opština u Srbiji, evakuisano 37 ljudi

Vanredna situacija zbog vremenskih prilika proglašena je u 11 gradova i opština, a iz najugroženijih područja evakuisano je 37 ljudi, rekao je Igor Vasić iz Uprave policije Srbije.

Izvor: Shutterstock

Vanredna situacija zbog posljedica snježnih padavina na snazi je u u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, dijelu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.

Vasić je naveo da su vatrogasci spasioci intervenisali 114 puta, od čega 52 puta na gašenju požara, dok je na otklanjanju posljedica vremenskih nepogoda bilo 98 intervencija.

"Do sada su angažovana 214 pripadnika MUP-a, 98 vozila i tri čamca", rekao je Vasić za RTS.

On je dodao da je podijeljeno 19 agregata, koji su poslati u područja koja su danima bez struje.

Situacija sa napajanjem električnom energijom stabilizovala se u Mačvanskom okrugu, gdje je sinoć bez struje bilo oko 400 korisnika, dok ih je na Božić bilo 22.000.

Na teritoriji Loznice bez struje je bilo nešto više od 130 potrošača.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević navela je da su jutros svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

"Jedino su neprohodni putevi od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji", rekla je Sofronijevićeva za RTS.