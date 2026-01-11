logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanredna situacija proglašena u 11 gradova i opština u Srbiji, evakuisano 37 ljudi 1

Vanredna situacija proglašena u 11 gradova i opština u Srbiji, evakuisano 37 ljudi

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Vanredna situacija zbog vremenskih prilika proglašena je u 11 gradova i opština, a iz najugroženijih područja evakuisano je 37 ljudi, rekao je Igor Vasić iz Uprave policije Srbije.

Vanredna situacija zbog snijega u Srbiji Izvor: Shutterstock

Vanredna situacija zbog posljedica snježnih padavina na snazi je u u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, dijelu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.

Vasić je naveo da su vatrogasci spasioci intervenisali 114 puta, od čega 52 puta na gašenju požara, dok je na otklanjanju posljedica vremenskih nepogoda bilo 98 intervencija.

"Do sada su angažovana 214 pripadnika MUP-a, 98 vozila i tri čamca", rekao je Vasić za RTS.

On je dodao da je podijeljeno 19 agregata, koji su poslati u područja koja su danima bez struje.

Situacija sa napajanjem električnom energijom stabilizovala se u Mačvanskom okrugu, gdje je sinoć bez struje bilo oko 400 korisnika, dok ih je na Božić bilo 22.000.

Na teritoriji Loznice bez struje je bilo nešto više od 130 potrošača.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević navela je da su jutros svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

"Jedino su neprohodni putevi od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji", rekla je Sofronijevićeva za RTS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija snijeg vanredna situacija

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

GDJE SU OSTAVKE?

Otkud ovo u "zlatno doba ekonomskog tigra"?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ