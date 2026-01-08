Dok mi gledamo u nebo, oni gledaju u telefon: U ovoj zemlji svaka grtalica može da se prati onlajn

Dok se veći dio Evrope bori sa zimskim padavinama i prohodnošću saobraćajnica, Škotska je postala globalno prepoznatljiva po svom inovativnom i transparentnom pristupu praćenju zimske službe.

Izvor: Rob Sutherland / Alamy / Profimedia

Putem javno dostupne interaktivne mape pod nazivom "Trunk Road Gritter Tracker", građani u realnom vremenu mogu pratiti kretanje svake grtalice na glavnim putnim pravcima u zemlji.

Sistem, kojim upravlja agencija "Transport Scotland", koristi GPS tehnologiju instaliranu na vozilima za čišćenje snijega i posipanje soli. Na mapi su vozila prikazana različitim bojama: žuta ikonica označava grtalicu koja je aktivna i u pokretu, dok siva boja označava vozila koja su trenutno parkirana ili u stanju mirovanja.

Ono što ovaj sistem izdvaja od sličnih tehnoloških rješenja u svijetu i što ga čini izuzetno popularnim na društvenim mrežama jeste tradicija davanja kreativnih imena vozilima. Umjesto serijskih brojeva, građani na mapi prate grtalice sa imenima kao što su "Sir Plow-a-lot", "Gritsy Grainger", "Snowball" ili "License to Chill". Imena biraju građani, najčešće djeca kroz školske konkurse, što doprinosi većem angažmanu javnosti.

Pored zabavnog karaktera, sistem ima visoku praktičnu vrijednost. Vozači prije polaska na put mogu provjeriti da li je određena dionica magistralnog puta nedavno tretirana, čime se značajno doprinosi bezbjednosti saobraćaja. Mapa takođe arhivira kretanje vozila u prethodna 24 časa, omogućavajući uvid u intenzitet rada zimske službe tokom snježnih oluja.

Stručnjaci za javnu upravu ističu da ovakvi sistemi ne samo da pomažu u organizaciji saobraćaja, već i podižu povjerenje građana u rad javnih službi, jer je proces održavanja infrastrukture postao potpuno javan i mjerljiv.