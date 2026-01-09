Trik koji bi riješio pola posla po mrazu: Namažite lopatu prije nego što počnete da čistite snijeg

Snijeg i led nestaju duplo brže, a vi štedite snagu i vrijeme, zahvaljujući sastojku koji vjerovatno imate kod kuće.

Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Snijeg ovih dana gubi većinu svog šarma. Srbi svakodnevno čiste svoja dvorišta ili prilaze, a mnogi odustaju od vožnje zbog zaleđenih automobila. Na sreću, postoje trikovi koji bar malo mogu da olakšaju posao. Potreban vam je samo jedan jeftin proizvod koji sigurno već imate u kući.

Namažite lopatu prije nego što počnete da čistite snijeg

Na početku je važno podsjetiti da je zimi uklanjanje snijega važno, prije svega zbog bezbjednosti. Mnogo je lakše i sigurnije hodati ili voziti se po površinama na kojima nema poledice.

Prije nego što počnete sa čišćenjem snijega, dobro premažite lopatu - masnoćom. U tu svrhu može da posluži bilo koje jestivo ulje. Najbolje je da upotrebite ono najjeftinije, a ovo je i dobra prilika da iskoristite staro ili užeglo ulje ako ga imate u kuhinji. Kao alternativa mogu da posluže i kozmetički vazelin iz kupatila ili čak auto-vosak.

Poenta je u tome da se površina lopate učini klizavom. Zahvaljujući ovom triku, snijeg se neće lijepiti za lopatu, pa će njegovo uklanjanje biti znatno lakše i brže. Naravno, ovo nije čarobno rješenje koje topi snijeg, ali može da uštedi dosta snage i vremena, što je posebno dragocjeno kada stojite na hladnoći i vjetru.

Ne treba zaboraviti ni na uklanjanje ledenica i snijega sa fasada i krovova, jer mogu da predstavljaju opasnost za prolaznike. Takođe, uklanjanje snijega sa krova smatra se rizičnim poslom i ne bi trebalo da ga obavlja bilo ko, već samo osobe koje su za to osposobljene.

Vozači treba da imaju na umu da prije polaska očiste automobil od snijega. Nije dovoljno očistiti samo stakla i retrovizore. Snijeg na krovu ili gepeku može tokom vožnje da sklizne i ugrozi vidljivost drugih učesnika u saobraćaju.

Takođe, automobil ne bi trebalo da čistite dok motor radi. Iako je primamljivo da se vozilo istovremeno zagrijava, ostavljanje upaljenog motora tokom stajanja i udaljavanje od vozila nije preporučljivo, kako zbog bezbjednosti, tako i zbog buke i izduvnih gasova.

(MONDO)