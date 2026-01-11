Trivić: Narod bojkotovao proslavu 9. januara i pokazao šta misli o vlasti

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je da narod voli Republiku Srpsku i Dan Republike, ali da je svojim nedolaskom na centralnu proslavu jasno pokazao šta misli o vlasti.

Izvor: Narodni front

Komentarišući obilježavanje Dana Republike, Trivićeva je podsjetila na posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske održanu 18. oktobra prošle godine, ističući da su tada povučeni svi zakoni, imovina predata na odlučivanje OHR-u i stranim faktorima, te da je, kako tvrdi, na čelo Republike instaliran NATO lobista.

"Tada su u potpunosti razobličene njihove lažne patriotske politike. Narod je bojkotovao ovu i ovakvu lošu vlast koja je potpuno privatizovala proslavu Dana Republike", poručila je Trivić.

Ona je naglasila da će se Dan Republike obilježavati bez obzira na to ko je na vlasti u Republici Srpskoj, te da to treba da bude jasno svima.

"Posebno onima poput Zukana Heleza, koji je povodom Dana Republike izjavio da treba ukinuti entitete. Ali mi smo se sa raznim "zukanima" znali izboriti kroz istoriju", rekla je Trivićeva.

Govoreći o, kako je navela, stvarnim opasnostima po Republiku Srpsku, Trivićeva je istakla negativne demografske trendove, opustjela sela, uništavanje elektroenergetskog sektora u vremenu globalnih borbi za energente, kao i činjenicu da su gotovo sva javna preduzeća u hroničnim gubicima.

"Vjerujem da je ovo godina promjena, da ćemo popravljati stvari i otklanjati ove opasnosti, te da ćemo sljedeći Dan Republike proslaviti kako dolikuje, na mnogo dostojanstveniji način", poručila je Trivićeva.