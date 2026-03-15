SDS izabrao novo Predsjedništvo i Glavni izborni štab

Glavni odbor SDS-a izabrao je danas u Modriči novo Predsjedništvo stranke, kao i Glavni izborni štab za predstojeće opšte ozbore koji će se održati u oktobru, rekao je predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

On je nakon sjednice Glavnog odbora rekao da će do predaje kandidatura biti na čelu Glavnog izbornog štaba.

"Na sjednici smo analizirali rezultate predsjedničkih izbora, ali i nekoliko izbornih ciklusa na svim nivoima. Cilj nam je jasan plan rada u svim opštinskim i gradskim odborima", rekao je Blanuša novinarima u Modriči.

Blanuša je naveo da će novoizabrano Predsjedništvo, koje ima 19 članova, uskoro imati prvu sjednicu.

"Predsjedništvo će dati puni doprinos radu na našoj programskoj platformi za naredne izbore", naveo je Blanuša.

Na današnjem Glavnom odboru, kako je navedeno, usvojen je i Izvještaj o finansijskom poslovanju SDS-a za 2025. godinu sa finansijskim planom za 2026. Prijedlog da na čelu Glavnog izbornog štaba bude predsjednik Glavnog odbora SDS Jovica Radulović nije prošao.

Inače, SDS je ranije donio odluku da na predstojećim opštim izborima kandidat za predsjednika bude lider te stranke Branko Blanuša. Ranije je Blanuša najavio da će nakon sjednice Glavnog odbora krenuti i opozicioni razgovori oko zajedničkog nastupa za opšte izbore.