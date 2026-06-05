"UKLJUČITE SE! KASNO JE KAD ČUJETE BAGERE" Inicijativa "Za grad zajedno" dobra i za vlast i za građane Banjaluke?

Grupa građana "Za plan" zvanično je pokrenula kampanju "Za grad zajedno" s inicijativom za unapređenje zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu uređenje javnih i zelenih površina, uz obavezno i pravovremeno uključivanje građana i stručne javnosti.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Aleksandar Žolja iz ove grupe moderirao je konferenciji za štampu i tom prilikom istakao da je nedopustivo da na obalama Vrbasa, trgovima i parkovima "odjednom niknu" spomenici ili drugi objekti bez prethodne javne rasprave.

"Želimo da unaprijedimo procedure tako da ovi projekti, koji nisu hitni, moraju uključiti građane i struku od samog početka, uz obavezno raspisivanje javnih konkursa", rekao je Žolja.

JAVNI PROSTOR PRIPADA GRAĐANIMA, A NE KABINETIMA

Sanda Vukojević je upozorila na intenzivne intervencije u javnim prostorima u posljednjih nekoliko godina, koje su izazvale negodovanje i bijes građana jer se o projektima Gradske uprave saznalo tek kada su bageri izišli na teren.

"Javni prostor nije vlasništvo pojedinca, interesne grupe niti zaposlenih u Gradskoj upravi. To je zajedničko dobro svih građana. Odluke o uređenju moraju od ideje do realizacije uključivati građane i stručnu javnost. To nije ustupak vlasti, već zakonska i demokratska obaveza", poručila je Vukojević.

Dodala je da se "Za plan" ne protivi razvoju grada, već insistira na kvalitetnom i inkluzivnom procesu uređenja.

KONKRETNI PRIJEDLOZI I NAREDNI KORACI

Tijana Grujić u ime grupe je predstavila ciljeve projekta: predlaganje dopuna postojećih pravila kako bi učešće građana i stručnjaka bilo pravovremeno, transparentno i suštinsko.

"Trenutno imamo samo privid transparentnosti. Građani stalno postavljaju isto pitanje -zašto saznaju za važne odluke tek kada radovi počnu? Zbog toga želimo dopunu Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu kojom bi se uveo obavezni javni konkurs za idejna rješenja, uz uključivanje struke i prethodnu participaciju građana", rekla je Grujić.

U narednom periodu građani iz "Za plan" planiraju javne forume, razgovore sa građanima, stručnjacima i predstavnicima Gradske uprave. Prvi korak je već napravljen kroz fokus grupu sa profesorima Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, organizacijama civilnog društva i građanima.

ODNOS SA GRADSKOM UPRAVOM

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Učesnici su najavili sastanke sa načelnicima odjeljenja i odbornicima svih političkih opcija, kao i sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, kako bi inicijativa što prije ušla u skupštinsku proceduru. Istakli su da neće ići na peticiju, kao u slučaju Urbanističkog plana, već na direktno unapređenje podzakonskog akta.

Žolja je podsjetio da je grupa ranije uspjela nametnuti temu Urbanističkog plana u javnost i poručio da građani moraju aktivnije da se uključe, posebno u izbornoj godini, iako u oktobru nisu u pitanju lokalni već opšti izbori.

"Ovi prostori ne mogu čekati Urbanistički plan koji se razvlači. Moramo spasiti ono što se spasiti može - kroz veću transparentnost i uključenost građana", zaključio je Žolja.

Kampanja "Za grad zajedno" još jednom je pozvala sve građane Banjaluke da se aktivno uključe u proces kreiranja prostora u kojem žive.

"Kasno je kad čujete motorke ispred zgrade ili bagere", poentirala je Vukojević.

Kampanja je dio projekta PraG, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation u partnerstvu sa lokalnim organizacijama.

(MONDO)