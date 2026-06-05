Drama i spašavanje na mostu u Trapistima: Policajci spriječili muškarca da skoči sa mosta u Vrbas

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sinoć su oko 20:50 časova spriječili muškarca iz ovog grada da skoči sa mosta u rijeku Vrbas.

Izvor: MUP RS

Prethodno je Policijskoj stanici Lazarevo prijavljeno da se ovaj muškarac uputio ka mostu sa namjerom da izvrši suicid skokom u rijeku.

Policijski službenici su odmah nakon zaprimljene prijave reagovali i uputili se ka mostu u naselju Trapisti, gdje su ga zatekli u vidno rastrojenom stanju iskazivajući jasnu namjeru da skoči sa mosta.

"Zahvaljujući prisebnosti, profesionalizmu i pravovremenom reagovanju policijski službenici su uspjeli da uspostave komunikaciju sa njim i odvrate ga od kobne namjere", naveli su iz PU Banjaluka.

Nakon što je tragedija spriječena, muškarca je preuzela Služba hitne medicinske pomoći. Muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen na Univerzitetski – klinički centar Republike Srpske radi daljeg ukazivanja neophodne ljekarske pomoći.