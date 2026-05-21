Herojski čin u Trebinju: Policajci skočili u Trebišnjicu i spasili ženu od utapanja

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Brzom reakcijom policijskih službenika u Trebinju spašen je život ženi koja je skočila u rijeku Trebišnjicu.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Trebinjski policajci spasili su danas ženu od utapanja u rijeci Trebišnjici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Trebinje.

Policiji u Trebinju u 15.40 časova prijavljeno je da je nepoznata žena skočila u rijeku Trebišnjicu. Policijski službenici su odmah izašli na mjesto događaja, ušli u rijeku i ženu izvukli na obližnje šetalište.

Na mjestu događaja bila je i hitna pomoć koja je ženi pružila medicinsku pomoć.

"Ovo je još jedan dokaz da je posao policijskih službenika human i prije svega u službi građana", naveli su iz Policijske uprave Trebinje.

