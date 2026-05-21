Modernizacija izbora: Izabrane firme za nabavku biometrijskih sistema i softvera za IDDEEA-u

Centralna izborna komisija (CIK) dodijelila je ugovor za nabavku sistema za provjeru biometrijskih podataka konzorcijumu kompanija "I biznis" iz Istočnog Sarajeva i "Etiris" iz Mostara.

Izvor: CIK BiH

Vrijednost ugovora je 769.200 KM bez PDV-a, odnosno 899.864 KM za PDV-om, a trajanje je sedam mjeseci, saopšteno je iz CIK-a.

CIK je donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za izgradnju kapaciteta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ za podršku uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces u BiH.

Za nabavku modula za pripremu i razmjenu podataka između IDDEEA BiH i CIK BiH kompaniji "Artko grupi" iz Sarajeva dodijeljen je ugovor vrijednost 73.000 KM bez PDV-a, odnosno 85.410 KM sa PDV-om. Trajanje ugovora je godinu dana.

Na današnjoj sjednici CIK-a donesena je odluka i o uspostavljanju privremene Jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a za projekt menadžera imenovan je Nermin Lapandić.