Istorijski dan na krovu svijeta: Čak 274 planinara u jednom danu osvojila Mont Everest (VIDEO)

Na Mont Everest juče su se popela 274 planinara, što je najveći broj ljudi koji su u jednom danu osvojili najviši vrh na svijetu sa nepalske strane.

eneralni sekretar Udruženja operatera ekspedicija Nepala Riši Bandari rekao je danas da je jučerašnji rekord premašio prethodni koji su 22. maja 2019. godine ostvarila 223 planinara sa nepalske strane.

"Ovo je do sada najviše planinara u jednom danu", izjavio je Bandari Rojtersu, dodajući da bi broj mogao porasti jer neki alpinisti koji su stigli do vrha možda još nisu obavijestili bazni kamp o svom podvigu.

Nema dostupnih podataka iz Kine o tome koliko planinara dođe do vrha, ali je Bandari rekao da tokom sezone uspona u aprilu i maju oko 100 ljudi kreće ka Mont Everest sa tibetanske strane.

Zvaničnik nepalskog Ministarstva turizma Himal Gautam naveo je da je dobio preliminarne informacije da se juče više od 250 ljudi popelo na vrh.

"Čekamo alpiniste da se vrate, da nam dostave fotografije i druge dokaze o svom usponu i da im obezbijedimo odgovarajuće potvrde. Tek tada ćemo moći da potvrdimo cifre", izjavio je Gautam za Rojters.

Nepal je ove godine izdao 494 dozvole za penjanje na Mont Everest, a svaka košta 15.000 dolara.

Stručnjaci često kritikuju Nepal zbog izdavanja velikog broja dozvola za uspon, što ponekad dovodi do rizičnih saobraćajnih gužvi ili dugih redova u takozvanoj zoni smrti ispod vrha, gdje je nivo prirodnog kiseonika znatno ispod potrebnog za ljudski opstanak.

Everest, visok 8.849 metara, nalazi se na granici između Nepala i regiona Tibet u Kini i može se osvojiti sa obje strane.

Organizatori ekspedicija kažu da ove godine nije bilo planinara na tibetanskoj strani jer kineske vlasti nisu izdavale dozvole.