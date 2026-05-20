Moraćete tražiti alternativne pravce: Tokom vikenda obustava saobraćaja zbog atletske trke

Povodom održavanja sportsko-zabavne manifestacije "Run&more Weekend" u Banjaluci će 23. i 24. maja biti obustavljen saobraćaj. Korekcije i gradskom prevozu.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve ističu kako će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja biti vršeno na propisan način od strane službenih lica MUP-a, saopšteno je iz Gradske uprave koji su učesnike u saobraćaju pozvali na oprez i razumijevanje.

Pogledajte kompletan pregled obustave saobraćaja i linija gradskog saobraćaja koje će biti preusmjerene.

U subotu, 23. maja:

u periodu od 8.00 do 11.00 časova zbog „Bambini trke“:

-Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske i

-Ulica Mladena Stojanović, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Milana Radmana.

u periodu od 17.00 do 21.00 čas zbog „Shool Run“ trke “:

-Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske.

u periodu od 17.30 do 20.00 časova zbog „Shool Run“ trke:

-Gundulićeva ulica, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa ogrankom Gundulićeve ulice (neposredno prije objekta Alternativne televizije)

u periodu od 18.30 do 23.00 časa zbog „Color Run“ trke:

-Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice Mladena Stojanović do Bulevara srpske vojske,

-Ulica Kralja Petra Karađorđevića, na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Srpska (kod hotela Bosna),

-Ulica Vuka Karadžića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice i

-Aleja svetog Save na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Vladike Platona.

U nedjelju, 24. maja:

u periodu od 7.00 do 11.00 časova:

– Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske,

– Gundulićeva ulica,

– Ulica Gavre Vučkovića,

– Ulica Majke Jugovića, na dijelu od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića,

– Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice cara Lazara,

– Ulica cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Patre,

– Ulica Patra, na dijelu od Ulice cara Lazara do Ulice Teodora Kolokotronisa,

– Ulica Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Ulice Patre (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića,

– Ulica Zdravka Čelara, od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa,

– Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice braće Mažar i majke Marije (kroz kružni tok) do Ulice Mladena Stojanovića,

– Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice Teodora Kolokotronisa, (kroz kružni tok),

– Ulica Jovana Dučića,

– Ulica Srpskih pilota,

– Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice srpskih pilota do Ulice kralja Petra II,

– Ulica prvog krajiškog korpusa,

– Ulica kralja Petra II, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice Trive Amelice,

– Ulica Trive Amelice, na dijelu od Ulice kralja Petra II do Bulevara srpske vojske,

– Ulica Dr Mladena Stojanovića,

– Ulica Prvog krajiškog korpusa,

– Ulica Vuka Karadžića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđević do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom,

– Aleja svetog Save od Ulice Vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića,

– Kninska ulica,

– Vidovdanska ulica,

– Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom i

– Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, u subotu 23. maja u periodu od 8.00 do 11.00 časova i od 17.00 do 23.00 časa na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza biće izvršeno preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

- linije javnog gradskog i prigradskog prevoza iz pravca sjevera, koje saobraćaju Ulicom Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biće izvršeno preusmjeravanje pravo Ulicom Trive Amelice na zapadni tranzit, linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu, se preusmjeravaju na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje registrovanom trasom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju Bulevarom cara Dušan i dalje registrovanom trasom,

–na liniji 9b autobusi iz smjera Borika saobraćaju do kružnog toka u Aleji svetog Save i nazad,

–na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

–na liniji 13P autobusi se iz Ulice Krajiških brigada preusmjeravaju na Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

–na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni na Istočni tranzit, Ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–na liniji 20 autobusi sa Bulevara Petra Bojovića biće preusmjereni Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, Bulevarom vojvode Petra Bojovića, Bulevarom vojvode Živojina Mišića, lijevo Ulicom Gavre Vučkovića, desno Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, desno u Ulicu cara Lazara preko mosta Patra do kružnog toka i nazad Ulicom cara Lazara, Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, Ulicom Majke Jugović do Ulice Jug Bogdana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u nedjelju, 24. maja u vremenu od 7.00 do 11.00 časova, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza izvršiće se preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

–linije broj 1 i 6 se preusmjeravaju iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija 3 i 3b sa Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u Bulevar Desanke Maksimovića, novoizgrađenim istočnim tranzitom do kružnog toga sa Ulicom Cara Lazara,

–linije broj 7 se preusmjeravaju iz Ulice Skendera Kulenovića u ulice Solunsku, Omladinsku, Krajiških brigada, Ranka Šipke i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

-linije broj 8 se preusmjerava iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinsku, Solunsku, Skendera Kulenovića i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linije broj 9 i Banja Luka – Ljubačevo se preusmjeravaju iz Bulevara Srpske vojske u Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar Desanke Maksimović, novoizgrađeni dio istočnog tranita, Ulica Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija broj 9 B se preusmjerava iz Bulevara Petra Bojovića pravo, Bulevarom srpske vojske i dalje postojećom trasom,

–linije broj 12, 19, 39, 39a se preusmjeravaju u Ulicu Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom u obrnutom smjeru,

–linije broj 10 i 13 se preusmjeravaju iz Bulevara srpske vojske u Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar Desanke Maksimovića, novoizgrađenim dijelom istočnog tranzita, Gavrila Principa i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linije broj 13a i 13c se preusmjeravaju iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

–linija broj 13b se preusmjerava iz Ulice Knjaza Miloša u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinsku, Solunsku, Skendera Kulenovića, Radoja Domanovića i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija broj 13p se preusmjerava Ulicama Krajiških brigada, Omladinskom, Radoja Domanovića, Gavrila Principa i novoizgrađenim dijelom istočnog tranzita do okretnice u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija broj 14 se preusmjerava tako da autobusi saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, te Bulevarom Desanke Maksimovića, Bulevarom Petra Bojevića, Bulevarom srpske vojske, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija broj 14b se preusmjerava sa Bulevara Petra Bojovića pravo na Bulevar srpske vojske i dalje postojećom trasom,

–linija broj 17 se preusmjerava iz Krfske ulice na novoizgrađeni istočni tranzit, ulicama Gavrila Principa, Branka Morače, Skendera Kulenovića, Solunskom, Omladinskom, Karađorđevom i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija broj 17a se preusmjerava iz Bulevara vojvode Petra Bojovića, Bulevarom srpske vojske, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog Majdana,se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada, Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom prema stanici,

–linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom srpske vojske i dalje postojećom trasom i

–linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera se preusmjeravju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.