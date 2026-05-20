Ulice Banjaluke postaju velika pozornica: Na petom "Trotoartu" nastupiće 420 domaćih izvođača

Festival uličnih zabavljača „Trotoart“ i ovog ljeta pretvoriće ulice Banje Luke u veliku pozornicu umjetnosti, muzike, plesa i kreativnosti.

Izvor: Grad Banjaluka

Peto izdanje festivala biće održano od 15. do 21. juna, a publiku očekuje sedam dana bogatog i raznovrsnog programa u kojem će učestvovati čak 420 domaćih umjetnika.

Kako je istakla Milada Šukalo, posebno je raduje činjenica da Festival iz godine u godinu okuplja sve veći broj domaćih umjetnika, koji „Trotoart“ prepoznaju kao prostor slobodnog izraza, susreta i zajedničkog stvaranja.

"Nakon uspješno provedenog javnog poziva, Projektni tim je sa velikom pažnjom pregledao sve prijave i zaista nas raduje što ćemo ove godine ugostiti čak 40 domaćih grupa i veliki broj individualnih umjetnika. Posebnu ljepotu festivala upravo i čine naši sugrađani, talentovani ljudi koji svojom energijom, muzikom, plesom i kreativnošću ulicama nešeg grada daju poseban duh. Vjerujemo da će i ovo izdanje „Trotoarta“ donijeti mnogo osmijeha, dobre atmosfere i nezaboravnih trenutaka za sve generacije", poručila je Šukalo.

Osim Gradskog tamburaškog orkestra kao suorganizatora, sugrađani i posjetioci imaće priliku da uživaju u nastupima Škola tambure „Branko Davidović“, Baba Djex Tribe (UG „Afrodizijak“), Ansambla „Banjalučki vez“, Ansambla „Lira“, Bachata Team -a, likovne sekcije KUD „Čajavec“, Dankan – teatar i plesni klub, Muzičkog ansambla „Instrumentići“, grupe KreArtivci, uličnog svirača Dragoslava Ramića, face paint umjetnice Branke Repac, Jelene Pucar i Mirjane Ilić, kao i Predškolske ustanove „Školica“ sa grupom „Čudna šuma“. Publici će se predstaviti i Goran Mušan sa performansom na bubnjevima, te umjetnica Ivana Šobić.

Za ovogodišnji „Trotoart“ selektovani su i Mješoviti hor „Pjetro Maskanji“, Mješoviti hor „Davorin Jenko“, Mješoviti hor „Banjalučki Krajani“, Hrvatsko pjevačko društvo „Nada“, Ivana Kozomara sa programom „Ivanče baštovanče“, Jasna Malbašić, SRU „La Tambora“, Zoran Aranut, gitaristi Manuel Jović i Mihajlo Ćejić, kao i Rock Liga Bend.

Tokom festivalske sedmice na ulicama grada nastupiće i grupa „Gusari“ iz Predškolske ustanove „Korak po korak“, članovi Rubik kluba sa prezentacijama i radionicama, Sister duo, Udruženje „Deveta dimenzija“ sa školom stripa, The Fandangos, Tijana Mihić, Udruženje „Djeca svjetlosti“, Udruženje građana „Bozon“ sa izložbama rukotvorina i kreativnim radionicama, Vivid Colors Band, Ansambl „Banjalučka svita“, Ženski kamerni hor „Iris“, Slobodan Kesić, kao i Fakultet lijepih umjetnosti.

"Tokom sedam festivalskih dana, Banja Luka ponovo će postati centar ulične umjetnosti i kreativnog izraza, mjesto susreta umjetnika, građana i turista, te prostor u kojem će svaki kutak grada oživjeti kroz muziku, boje, pokret i pozitivnu energiju", poručili su iz Gradske uprave.

(Mondo)