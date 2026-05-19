Konačno u funkciji: Novi granični prelaz u Gradišci otvoren za saobraćaj (FOTO/VIDEO)

Nakon noćašnjeg incidenta i ugrožavanja bezbjednosti na starom mostu, novi prelaz je konačno stavljen u funkciju.

Izvor: RTRS

Novi granični prelaz u Gradišci zvanično je večeras pušten u rad, čime je preusmjeren saobraćaj na novi most preko rijeke Save, a prva vozila već su prešla granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Službenici Granične policije i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH već se nalaze na svojim novim radnim mjestima, čime je uspostavljen redovan režim rada carinske i granične službe.

Podsjećamo, odluka o puštanju u rad novog prelaza uslijedila je nakon što je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara ranije danas donijelo rješenje o preusmjeravanju saobraćaja. Iz Ministarstva ističu da će se novi objekat koristiti za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška.

Do potpune obustave na starom prelazu došlo je noćas, usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko Save. Rad carinskih službi na novoj lokaciji hitno je omogućen brzom reakcijom UIO BiH, koja je premjestila službenike sa starog na novi prelaz.

Kraj višemjesečne političke blokade

Novoizgrađeni granični prelaz i most, čija vrijednost iznosi 100 miliona evra, predstavljaju najfrekventniji putni pravac u zemlji koji direktno povezuje BiH sa Evropskom unijom. Iako je kompletan kompleks u potpunosti opremljen i spreman za upotrebu još od decembra prošle godine, njegovo otvaranje je mjesecima bilo prolongirano.

Otvaranje ovog ključnog infrastrukturnog projekta više puta je iz isključivo političkih razloga spriječio član Upravnog odbora UIO iz Federacije BiH Zijad Krnjić. Ova blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, jer su putnici i kompletan teretni saobraćaj mjesecima bili prisiljeni da koriste stari i već preopterećeni prelaz.