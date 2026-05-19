Završen uviđaj na urušenom mostu u Gradišci: Saobraćaj i dalje blokiran

Policija u Gradišci izvršila je uviđaj na mjestu urušavanja pješačke staze na mostu preko Save, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naložio je da mu po kompletiranju predmeta bude dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Iz Policijske uprave Gradiška saopšteno je da je uviđaj obavljen uz prisustvo republičkog inspektora za saobraćaj i vještaka građevinske struke.

Zbog bezbjednosti građana, saobraćaj na mostu potpuno je obustavljen za sve učesnike, kao i u dijelu Obale vojvode Stepe kod mosta i u Vidovdanskoj ulici ispod mosta.

Policijska uprava Gradiška apelovala je na vozače i pješake da tokom obustave koriste alternativne pravce.

Policiji je oko jedan čas poslije ponoći prijavljeno da je došlo do urušavanja dijela mosta na Obali vojvode Stepe.