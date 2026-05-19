Kilometar auto-puta košta 200 miliona evra: Ova saobraćajnica važi za najskuplju na svijetu

Novi auto-put na ostrvu Reunion gradi se iznad Indijskog okeana i važi za najskuplji na svijetu. Cijena ove impresivne saobraćajnice dostiže basnoslovnih 200 miliona evra po kilometru.

Izvor: Richard BOUHET / AFP / Profimedia

Obalski auto-put na francuskom ostrvu Reunion važi za jedan od najskupljih drumskih projekata na svijetu.

Riječ je o saobraćajnici dugoj 12,4 kilometra koja povezuje glavni grad Sen Deni i grad La Posesion, pri čemu je najveći dio trase izgrađen na stubovima usred Indijskog okeana.

Prvi veliki do auto-puta već je pušten u saobraćaj, dok je obalski segment između Sen Denija i Grand Saloua pri samom završetku. Međutim, zapadni dio prema gradu La Posesion i dalje je u izgradnji, prenosi Revijahak.

Centralni dio čitavog projekta čini most dug 5,4 kilometra, koji je izgrađen direktno u moru. Nalazi se na visini između 20 i 30 metara iznad nivoa mora i udaljen je oko 70 metara od obale. Put je širok 30 metara i ima po tri trake u svakom smeru, a osim automobila i autobusa, predviđen je i za pješake i bicikliste.

Ranije je ovaj put nosio naziv "Route du Littoral" (RN1) i prolazio tik uz strme litice. Klizišta, obilne kiše i veliki talasi često su izazivali ozbiljne prekide saobraćaja koji su ponekad trajali i nedjeljama.

Trenutno oko 70.000 vozila svakodnevno koristi dionicu koja je već otvorena za saobraćaj. Zbog izuzetne tehničke složenosti projekta, ali i problema sa nabavkom materijala, došlo je do značajnih kašnjenja i velikog rasta troškova.

Iako je prvobitno procijenjeno da će projekat koštati oko 1,6 milijardi evra, sada se očekuje da konačna cifra dostigne približno 2,5 milijarde evra, što znači da cijena iznosi oko 200 miliona evra po kilometru, zbog čega se ovaj projekat često navodi kao najskuplji put na svijetu. Završetak kompletnog projekta očekuje se do 2030. godine.

(Kamatica/MONDO)