Napad dronom na nuklearku u UAE: Izbio požar u postrojenju, nema opasnosti od curenja radijacije

Napad dronom na nuklearnu elektranu u UAE izazvao je požar, bez curenja radijacije. Incident prijeti da sruši krhko primirje, dok Donald Tramp oštro upozorava Iran da im "sat otkucava".

Izvor: Arun GIRIJA / AFP / Profimedia

Napad dronom izazvao je u nedjelju požar na ivici jedine nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u incidentu koji su vlasti nazvale "neizazvanim terorističkim napadom". Niko nije zvanično okrivljen, ali je ovaj događaj istakao rizik od obnavljanja rata u trenutku kada su Sjedinjene Države i Iran signalizirali da su spremni za novi sukob, piše AP.

Nema izvještaja o povrijeđenima niti o curenju radijacije. UAE, koji su ugostili izraelske sisteme protivvazdušne odbrane i osoblje, nedavno su optužili Iran za lansiranje napada dronovima i raketama. Tenzije su porasle oko Ormuskog moreuza, ključnog energetskog plovnog puta koji je pod kontrolom Irana, a koji se trenutno nalazi pod pomorskom blokadom SAD.

"Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od presudne važnosti!", objavio je američki predsjednik Donald Tramp na društvenim mrežama, ubrzo nakon telefonskog razgovora sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, koji je započeo rat napadom na Iran zajedno sa SAD 28. februara. Tramp je više puta postavljao rokove Teheranu, a zatim se povlačio pre njihovog isteka.

Iranske snage su "u potpunosti spremne da se suprotstave svakom novom potencijalnom napadu", rekao je za državne medije brigadni general Reza Talaji-Nik, portparol iranskog Ministarstva odbrane. Državna televizija prikazala je voditelje vesti kako drže puške.

Prekid vatre sa Iranom ostaje krhak, s obzirom na to da su diplomatski napori za trajniji mir propali. Borbe su se zaoštrile i između Izraela i militantne grupe Hezbolah u Libanu, koja uživa podršku Irana, uprkos nominalnom prekidu vatre u toj zemlji.

Elektrana Baraka može da obezbijedi četvrtinu energije UAE

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su tri drona doletjela preko zapadne granice sa Saudijskom Arabijom, pri čemu su dva presretnuta. U toku je istraga o tome ko ih je lansirao. Iran i savezničke šiitske milicije u Iraku i ranije su tokom rata lansirali napade dronovima na arapske države u Zalivu.

Napad, "bilo da ga je izveo glavni akter ili neko od njegovih posrednika, predstavlja opasnu eskalaciju", poručio je na društvenim mrežama Anvar Gargaš, diplomatski savjetnik predsjednika UAE.

Nuklearnu elektranu Baraka, vrijednu 20 milijardi dolara, izgradili su UAE uz pomoć Južne Koreje, a puštena je u rad 2020. godine. To je jedina nuklearna elektrana u arapskom svijetu i može da pokrije četvrtinu energetskih potreba u UAE, federaciji sedam šeikata u kojoj se nalazi i Dubai.

Nuklearni regulator UAE objavio je na platformi Iks (X) da požar nije ugrozio bezbjednost postrojenja i da "sve jedinice rade normalno". Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), nuklearni nadzorni organ Ujedinjenih nacija, saopštila je da je napad izazvao požar na električnom generatoru i da se jedan reaktor napaja pomoću dizel agregata za hitne slučajeve. Generalni direktor IAEA Rafael Marijano Grosi izrazio je "ozbiljnu zabrinutost", navodi se u saopštenju agencije.

Ovo je prvi put da je elektrana Baraka, koja ima četiri reaktora, bila na meti tokom rata.

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran i protiv kojih su se UAE borili kao dio koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, tvrdili su da su gađali elektranu još dok je bila u izgradnji 2017. godine, što je Abu Dabi demantovao.

Nuklearni program UAE se razlikuje od iranskog i izraelskog

UAE su potpisali strogi sporazum sa SAD u vezi sa nuklearnom elektranom, poznat kao "Sporazum 123", u kojem su pristali da se odreknu domaćeg obogaćivanja uranijuma i prerade iskorišćenog goriva kako bi ublažili bilo kakvu zabrinutost u vezi sa širenjem nuklearnog naoružanja. Njihov uranijum dolazi iz inostranstva.

To se veoma razlikuje od nuklearnog programa u Iranu, koji se nalazi u središtu dugotrajnih tenzija sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Iran insistira na tome da je njegov program isključivo u mirnodopske svrhe, ali je obogatio uranijum na nivo koji je blizak onom potrebnom za proizvodnju oružja, i naširoko se sumnja da je do najmanje 2003. godine njegov program imao i vojnu komponentu. Teheran je često ograničavao rad inspektora UN, uključujući i period nakon dvanaestodnevnog rata sa Izraelom prošle godine.

Za Izrael se naširoko vjeruje da je jedina zemlja sa nuklearnim oružjem u regionu, iako ta država nikada nije ni potvrdila ni demantovala da posjeduje atomsko naoružanje. Iran je tokom rata izveo napad u blizini izraelskog nuklearnog postrojenja Dimona.

Nuklearne elektrane su poslednjih godina sve češće mete u ratovima, uključujući i tokom ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu koja je počela 2022. godine. Tokom rata sa Iranom, Teheran je više puta tvrdio da se njegova nuklearna elektrana Bušer našla na udaru, iako nije bilo direktnih oštećenja na reaktoru kojim upravljaju Rusi, niti je zabilježeno curenje radijacije.

Primirje djeluje sve nestabilnije

Izrael koordiniše sa SAD mogući nastavak napada, izjavile su dvije osobe upoznate sa situacijom, uključujući jednog izraelskog vojnog zvaničnika. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer su razgovarali o povjerljivim vojnim pripremama.

Obraćajući se svom kabinetu u nedjelju, Netanjahu je rekao da su im "oči otvorene" kada je riječ o Iranu, te da su "spremni za svaki scenario".

Na iranskoj državnoj televiziji, voditelji na najmanje dva kanala pojavili su se naoružani tokom emisija uživo.

Jedan od njih, Hosein Hoseini, prošao je osnovnu obuku za rukovanje vatrenim oružjem od strane maskiranog pripadnika paravojne Revolucionarne garde. Hoseini je simulirao pucanje na zastavu UAE. Na drugom kanalu, Mobina Nasiri je rekla da joj je oružje poslato sa skupa na teheranskom trgu Vanak."Sa ove platforme izjavljujem da sam spremna da žrtvujem svoj život za ovu zemlju", poručila je ona.