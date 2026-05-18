Istražnje radnje u toku: Objavljen snimak hapšenja Kristijana Aleksića (VIDEO)

Autor D.V.
Kristijan Aleksić (50) uhapšen je nakon ubistva dostavljača u Drnišu. Policija je koristila helikoptere i dronove u potrazi za njim.

Objavljen snimak hapšenja Kristijana Aleksića

Osumnjičeni za ubistvo dostavljača (19) u Drnišu, Kristijan Aleksić (50), jutros je uhapšen nakon višečasovne potjere.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku", objavila je hrvatska policija rano jutros.

U potrazi za njim učestvovao je maksimalan broj policijskih službenika i službenih pasa tragača, uz upotrebu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letelice (dronove).

Radio Dniš je objavio snimak hapšenja Aleksića.

Nakon saslušanja u Policijskoj stanici Drniš, Kristijan Aleksić je pod jakim policijskim obezbjeđenjem odveden u Državno tužilaštvo u Šibeniku.

Podsjetimo, u subotu, oko 23.05, na terasi porodične kuće u Drnišu Aleksić je pucnjem iz vatrenog oružja na licu mjesta usmrtio 19-godišnjeg dostavljača hrane, koji je potom preminuo od zadobijenih povreda.

Počinilac je odranije poznat policiji i 2023. godine prijavljen je Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, navodi PU šibensko-kninska.

