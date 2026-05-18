Kontrola Poreske uprave FBiH: Više od 54 odsto poreskih obveznika kršilo zakon, izrečene kazne veće od 647.000 KM

Više od polovine kontrolisanih objekata u FBiH poslovalo nelegalno. Poreska uprava FBiH kaznila obveznike sa preko 647.000 KM i zapečatila 36 objekata.

Izvor: Vlada FBiH

Inspektorat Poreske uprave Federacije BiH proveo je 15. maja 2026. godine opsežnu akciju inspekcijskog nadzora širom entiteta. Tokom 248 kontrola otkrivene su brojne nepravilnosti, a više od polovine kontrolisanih subjekata poslovalo je mimo zakonskih okvira.

Zbog utvrđenih prekršaja, inspektori su izdali kazne u ukupnom iznosu od 647.350 KM i privremeno zatvorili na desetine objekata.

Fokus na "sivoj ekonomiji"

Akcijom su bili obuhvaćeni poreski obveznici iz sektora trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Posebna pažnja bila je usmjerena na pravna lica koja nisu ispunila zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

U ovom segmentu utvrđeno je da 15 poreskih obveznika nije predalo potrebne izvještaje. Zbog ovog propusta izdati su prekršajni nalozi sa rigoroznim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 168.000 KM.

U toku terenskih kontrola, inspektori su zatekli ukupno 741 prijavljenog radnika, ali i 61 radnika na crno (neprijavljeni radnici). Pored toga, na terenu su zabilježeni sljedeći prekršaji:

14 objekata je radilo bez odobrenja za rad nadležnog organa.

8 obveznika uopšte nije imalo instalisan fiskalni uređaj.

65 obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja (neizdavanje računa).

Prema zvaničnim podacima Poreske uprave FBiH, čak 54 odsto kontrolisanih poreskih obveznika tokom ove akcije nije poslovalo u skladu sa zakonom.

Zbog ozbiljnosti utvrđenih nepravilnosti, inspektori su donijeli rješenja o zapečaćenju 36 objekata. Istovremeno, u 136 inspekcijskih kontrola izdati su prekršajni nalozi sa kaznama od 479.350 KM.

Iz Poreske uprave Federacije BiH poručuju da ove akcije nisu jednokratne.

"Nastavićemo sa aktivnostima usmjerenim na jačanje poreske discipline i odlučno suzbijanje sive ekonomije. Naš krajnji cilj je osiguranje zakonitog poslovanja svih subjekata na tržištu i zaštita javnih prihoda Federacije BiH", saopšteno je iz ove institucije.

Poreska uprava još jednom apeluje na sve privrednike da svoje poslovanje usklade sa zakonima, redovno prijavljuju radnike i izdaju fiskalne račune kako bi izbjegli visoke kazne i pečaćenje objekata.