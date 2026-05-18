Uhapšen muškarac iz Kiseljaka koji je ubio punicu i ranio suprugu

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
Muškarac iz Kiseljaka uhapšen je nakon što je jutros u mjestu Jehovac pucao u dvije žene iz svoje uže porodice, usmrtivši punicu i ranivši suprugu, potvrđeno je iz policije.

Kako je saopšteno, pucnjava se dogodila jutros prije osam sati, a nakon napada osumnjičeni je pobjegao, što je pokrenulo policijsku potragu.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža potvrdio je da je osumnjičeni ubrzo lociran uz pomoć Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, nakon čega je uhapšen.

"Lice je lišeno slobode s vidljivim povredama i trenutno se nalazi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu", rekao je Karadža.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o M. P. (1972) iz Kiseljaka.

(Klix)

