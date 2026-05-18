Izrael optužuje Milanovića za antisemitizam: Tamošnji mediji tvrde da namjerno blokira imenovanje ambasadora

Izraelski mediji i zvaničnici optužuju Zorana Milanovića za antisemitizam nakon što je predsjednik Hrvatske blokirao imenovanje novog ambasadora u Zagrebu.

Izvor: Profimedia

Izraelski portal Ynet i list Times of Israel pokrenuli su oštre optužbe na račun predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, opisujući ga kao političara sa "antiizraelskim stavovima" koji već sedam mjeseci odbija da odobri imenovanje novog izraelskog ambasadora u Zagrebu.

U tekstovima koji se bave diplomatskim zastojem, izraelski mediji i zvaničnici, stavljaju fokus na Milanovićevu retoriku, optužujući ga, po dobro uigranoj matrici, za antisemitizam i kršenje protokola.

Prema pisanju portala Ynet, Nisan Amdur, koji je još u novembru predložen kao zamjena za sadašnjeg ambasadora Gerija Korena, krajem mjeseca će u Zagreb stići samo u statusu otpravnika poslova. Izraelska strana ovaj potez tumači kao presedan u diplomatskim odnosima, a neimenovani izvori bliski tamošnjim vlastima tvrde da je Milanović "problematična politička figura koja je u prošlosti davala jasno antisemitske izjave".

Sukob oko spoljne politike

Izraelski mediji prenose da je ova blokada zapravo dio unutrašnjeg političkog sukoba između predsjednika Hrvatske i desne Vlade premijera Andreja Plenkovića. Pored izraelskog ambasadora, Milanović zbog neslaganja sa Vladom odbija da potvrdi i više hrvatskih diplomata u svijetu, uključujući i zamjenu za hrvatsku ambasadorku u Izraelu Veselu Mrđen Korać, kojoj je mandat istekao.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da sa hrvatskom stranom radi na rješavanju ovog pitanja, dok je tamošnji šef diplomatije Gideon Sar ranije poručio da Milanovićev "govor mržnje prema Izraelu odražava antisemitski pristup".

Tenzije na relaciji Tel Aviv – Zagreb eskalirale su u martu nakon što je aktuelni izraelski ambasador Geri Koren tražio da Hrvatska istraži osoblje iranske ambasade zbog sumnji u povezanost sa terorizmom. Milanović je tada oštro reagovao, poručivši da ne želi "tuđe klice u Hrvatskoj" i optuživši Izrael za terorizam u Gazi i na Bliskom istoku.

Dodatni argument izraelskim medijima za tvrdnje o opstrukciji bila je i Milanovićeva odluka da kritikuje posjetu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića Izraelu, kada je predsjednik Hrvatske ponovio da je naredio potpuni prekid odbrambene saradnje sa tom zemljom.