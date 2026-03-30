Otkazan samit Procesa Brdo-Brijuni: Milanović povukao poziv Vučiću, on odgovorio da mu je važniji Jasenovac

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović otkazao je majski samit Procesa Brdo-Brijuni zbog Aleksandra Vučića. Vučić uzvratio: "Važniji mi je Jasenovac nego Brijuni".

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Ovogodišnji sastanak Procesa Brdo-Brijuni, koji je trebao biti održan u maju u Hrvatskoj, zvanično je otkazan. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović donio je ovu odluku uz obrazloženje da trenutno ne postoje uslovi za dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Milanović: Vučićevi postupci ugrožavaju stabilnost

Iz Kancelarije predsjednika Hrvatske saopšteno je da su političke izjave i postupci Aleksandra Vučića u suprotnosti sa ciljevima ovog Procesa.

"Postupci predsjednika Srbije narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Evrope. U takvim okolnostima dolazak predsjednika Srbije u Hrvatsku nije moguć", navodi se u saopštenju.

Naredni susret biće zakazan tek kada se za to steknu uslovi, a nakon dodatnih konsultacija Milanovića sa slovenačkom predsjednicom Natašom Pirc Musar.

Vučić: Nisam Milanovićev potrčko, prioritet mi je Jasenovac

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na otkazivanje skupa, ističući da se u potpunosti slaže sa Milanovićem da mu na Brionima "nije mjesto".

"Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je neuporedivo važnije od Brijuna. Milanović nije morao otkazivati cijeli skup, mogao je pozvati svoje drugove iz Prištine i Tirane, ja im ne bih kvario idiličnu atmosferu", izjavio je Vučić za Tanjug.

Vučić je oštro dodao da on nije "Milanovićev potrčko niti Plenković" na kojem se hrvatski predsjednik može iživljavati, te da mu niko iz Zagreba neće određivati šta će da govori. Naglasio je da od dijaloga ne bježi, ali isključivo u sklopu profesionalnih obaveza.