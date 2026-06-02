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Koliko se vjernika poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save? SPC saopštila novu brojku

Koliko se vjernika poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save? SPC saopštila novu brojku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Više od 576.000 vjernika poklonilo se Časnom Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save, saopštila je SPC.

Više od 576.000 vjernika se poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru, od 20. maja do danas, 2. juna, poklonilo se više od pola miliona vjernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

"S obzirom na izrazito zanimanje medija iz Srbije, okolnih zemalja, kao i iz inostranstva za broj vjernika koji su se poklonili Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, obavezni smo da izvijestimo da je od 20. maja u 20 časova do danas, 2. juna u 20 časova, kroz Hram Svetog Save na Vračaru, poklonivši se Pojasu Presvete Bogorodice, prošlo 576.793 vernika", saopštila je Informativna služba SPC.

Kako se navodi, ono što sprski patrijarh Porfirije ovim povodom ističe, jeste da je od broja vjernika važnije to što narod potvrđuje vjekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog Zaveta u životu pravoslavnih Srba.

Podsjetimo, Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, poslije svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

(MONDO)

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