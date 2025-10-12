logo
Prema narodnom vjerovanju počinje prava jesen: Danas SPC obilježava Miholjdan

Prema narodnom vjerovanju počinje prava jesen: Danas SPC obilježava Miholjdan

Autor N.D. Izvor SRNA
Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas proslavlja Miholjdan, praznik posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku.

Vjerovanja i običaji za Miholjdan Izvor: YouTube/Printscreen/Телевизија Храм

Poslije Miholjdana, prema narodnom vjerovanju, nastupa prava jesen, a ako se topli dani nastave, taj period zove se "miholjsko ljeto".

Sveti Kirijak rođen je u Korintu krajem četvrtog vijeka i za života je smatran stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina.

Čitajući Sveto pismo, vrlo rano je počeo da se divi ustrojstvu spasenja ljudskog roda, a želja za duhovnim životom odvela ga je u Jerusalim, gdje je stupio u manastir i dobio početna uputstva o monaškom životu.

Boravio je u više manastira, posvećen hrišćanskoj vjeri i boreći se protiv jeresi.

Predanje kaže da je bio krupan i snažan čovjek, iako je cijeli život proveo u strogom postu. Pred kraj života boravio je u monaškoj porodici Svetog Haritona, gdje su monasi jeli jedanput dnevno, i to po zalasku sunca.

Kirijaka su monasi poštovali kao iscjelitelja i utješitelja bolesnih i nevoljnih.

Poživio je 109 godina i upokojio se 557. godine u pustinji, gdje je proveo starost i posljednje godine života.

(Srna/MONDO)

Tagovi

SPC svetac

