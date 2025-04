Danas su Cvijeti: Jedan običaj morate ispoštovati odmah po buđenju

Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslavlja danas Cvijeti, praznik koji simbolizuje carski i svečani ulazak Isusa Hrista u Sveti grad Jerusalim.

Ulazak Hristov u Jerusalim - Cvijeti slavi se dan po vaskrsenju Lazarevom, odnosno Lazarevoj suboti i Vrbici, šeste nedjelje Velikog posta i nedjelju dana pred Vaskrs. Cvijeti su pokretni praznik.

Hristos je ušao u Jerusalim jašući na magarcu, a narod ga je dočekao kao cara, prostirući ispred njega svoje haljine i grančice drveća i noseći u rukama grančice palme.

Glas da dolazi Spasitelj, onaj koji je vaskrsao Lazara, brzo se raširio i mnoštvo naroda mu se pridružilo. Jedni su ga dočekivali sa palminim grančicama u ruci, drugi su bacali svoje haljine na put kuda će proći, treći su rezali grančice od drveta i bacali na put.

Kada je Isus Hristos izašao na Maslinsku goru, oni koji ga pratiše povikaše: "Osana, Sinu Davidovom! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev!".

Ali Isus Hristos je cijelim putem bio žalostan, i kad silazaše niz goru, on baci pogled na Jerusalim u dolini, zaplaka se i reče: "O, Jerusalime! Kad bi ti znao, osobito u ovaj dan, šta je za sreću tvoju, ali je sad sakriveno od tvojih očiju. Jer će doći dani da će te opkoliti neprijatelji tvoji sa svih strana, i razbiće tebe i djecu tvoju i neće ostaviti u tebi kamen na kamenu za to što nisi poznao vrijeme u koje si pohođen".

Ugledavši Isusov ulazak u Jerusalim, mnogi se zapitaše: "Ko je to?", a iz gomile naroda odgovoriše: "Isus, prorok iz Nazareta Galilejskog".

Potom Hristos uđe u hram, gdje su bili bolesni i sakati, smilova se na njih i sve ih iscijeli. Među narodom i djecom zavlada veliko oduševljenje, te su mu klicali: "Osana, Sinu Davidovom, Caru Izrailjskom!"

Slušajući to, Isusu Hristosu priđoše neki fariseji, pa mu rekoše: "Čuješ li to što ovi govore?", a on im odgovori: "Zar niste nikada čitali: iz usta male djece i odojčadi, načinio si sebi hvalu".

Cijelog dana Isus Hristos držao je propovijedi u hramu, a uveče se sa svojim učenicima vratio u Vitaniju.

Događaj Hristovog ulaska u Jerusalim na ikoni se predstavlja kako Hristos jaše na magaretu, a prate ga učenici, dok narod prostire svoje haljine i baca grančice na put.

Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i Vaskrsenja.

Po narovnom vjerovanju, Cvijeti počinju umivanjem vodom u kojoj su na Vrbicu potopljeni cvjetovi kako bi ukućani bili rumeni i zdravi.

Na ovaj radosni praznik se bere cvijeće, ali se ne unosi u kuću, već se drži u dvorištu u posudi sa vodom.

