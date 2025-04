Dodik najavio gradnju vrtića širom Srpske – Istočna Ilidža odbila ponuđena sredstva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je cilj da lokalne zajednice u Srpskoj grade vrtiće i da se fond za izgradnju predškolskih ustanova, koji ove godine iznosi 20 miliona KM, održi i sredstva preusmjere za plaćanje boravka djece.

Izvor: Grad Banjaluka

"Vrtići u svakoj lokalnoj zajednici moraju da budu najbolje opremljeni i najreprezentativniji", rekao je Dodik novinarima na Sokocu.

Predsjednik Srpske je istakao da ga raduje to što se u Istočnom Novom Sarajevu za desetak dana otvara vrtić, koji bi u potpunosti trebao da riješi problem lista čekanja za vrtić.

"Istočnoj Ilidži smo ponudili 1,5 miliona KM za izgradnju vrtića, ali su oni rekli da im ne treba, tako da će ta sredstva biti preusmjerena u drugo mjesto, gdje to bude trebalo. To su namjenska sredstva i ne mogu ići za drugo", rekao je Dodik.

Govoreći o Sokocu, Dodik je rekao da je načelnik Strahinja Bašević nakon dolaska na tu funkciju nije zatekao dobru finansijsku situaciju, ali da je pristupio snažno konsolidaciji opštine.

"To je najteži posao i to nosi sa sobom mnogo dilema. Znam karakter ovog mjesta i da je ljudima teško. Bilo je onih koji su primali plate, a nisu dolazili na posao i bilo im je teško reći da više ne dolaze na posao, ali to je neophodno", rekao je Dodik.

On je naveo da opština Sokolac po standardima može da ima oko 80 zaposlenih radnika, a ako ih ima više, to onda ide na teret razvoja.

Dodik je dodao da postoje i manje opštine od Sokoca koje u ovom trenutku imaju duplo više zaposlenih od standarda, ali da ga briga koju primjećuje u ovoj lokalnoj zajednici motiviše da podrži napore Baševića.

"Vjerujem da ćemo drugi put kada budem na Sokocu imati završene ili započete velike kapitalne projekte", rekao je Dodik.

(Srna/MONDO)