Objavljivanje intimnih snimaka bez pristanka postaje krivično djelo: SAD staje na put osvetničkoj pornografiji

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država gotovo jednoglasno je u ponedeljak izglasao da objavljivanje "osvetničke pornografije" – bilo da je stvarna ili generisana vještačkom inteligencijom – postane federalno krivično djelo.

Zakon nazvan Take it Down Act (u slobodnom prevodu: Ukloni to) usvojen je u Predstavničkom domu gotovo jednoglasno – sa 409 glasova za i samo 2 protiv. Predviđa da objavljivanje intimnih snimaka bez pristanka (osvetnička pornografija) postane krivično djelo, ali i da platforme budu obavezne da takav sadržaj uklone, saopštio je republikanski predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson.