Iz Gradske uprave otkrilii: Pronađene lokacije za izgradnju pet novih vrtića u Banjaluci

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac izjavila je da je grad Banjaluka pronašao lokacije za izgradnju pet novih vrtića, koji bi trebalo da se finansiraju iz budžeta predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Grad Banjaluka

Međutim, ona je naglasila da je potrebno organizovati sastanak na kojem će biti razmotrena sva ključna pitanja vezana za ovu temu.

"Mi smo već našli potencijalne lokacije za nove vrtiće i to smo rekli nekoliko puta, ali sada je potrebno da mijenjamo plan. Želim još jednom da napomenem da sredstva koja će biti iskorištena za ovaj projekat nisu iz Budžeta predsjednika Republike Srpske, već su to sredstva naših građana, koje ste, podsjećam, uzeli izmjenom Zakona o budžetskom sistemu. Zbog toga ćemo organizovati sastanak jer želimo da znamo pod kojim uslovima će biti građeni ovi vrtići. Grad participira sa zemljištem i infrastrukturom, što takođe predstavlja ogroman ulog", istakla je Savić-Banjac.

Ona je dodala da je Gradska uprava sa velikom radošću prihvatila ideju izgradnje novih vrtića u Banjaluci, ali da je od suštinske važnosti da se definišu određeni uslovi koji se moraju ispuniti.

"Oni govore o izgradnji vrtića, ali nikada ne pominju ono što je zaista važno – a to je da će sredstva za ove vrtiće biti uzeta od građana našeg grada i to u iznosu koji će biti veći od stvarnih troškova izgradnje. To je nešto što moramo uzeti u obzir pri planiranju. Važno je napomenuti da na Gradu ostaje obaveza funckionisanja novih vrtića, a skupštinska većina ne dozvoljava prihode Gradu. Još uvijek nemamo usvojen ni Nacrt Budžeta i zato je na nama velika odgovornost, a sa druge strane imamo nerealne izjave", kazala je Savić Banjac.

(MONDO)