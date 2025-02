Komunalna policija "češlja" Banjaluku: Prekršajni nalozi za one koji nepropisno odlažu otpad, kazne do 10.000 KM

U proteklih mesec dana, komunalna policija grada Banjaluka intenzivirala je kontrole nepropisnog odlaganja otpada.

Izvor: Aleksandar Čavić, Grad Banjaluka

Uočene su i identifikovane lokacije gde građani odlažu otpad van kontejnera, stvarajući mini deponije. Svim identifikovanim licima koja su nepropisno odlagala otpad izdati su prekršajni nalozi, a ova praksa će se nastaviti i u narednom periodu.

"Kazne za ovaj prekršaj su izuzetno visoke. Za fizička lica, iznosi kazne su od 1.000 do 6.000 KM, dok se za pravna lica raspon kazni kreće od 5.000 do 10.000 KM. Kazne za odgovorno lice u pravnom licu su od 2.000 do 6.000 KM, a kazne za samostalnog preduzetnika koji nepropisno odlaže otpad su od 2.000 do 6.000 KM", kažu u Odjeljenju za komunalnu policiju.

Komunalna policija apeluje na građane da poštuju Odluku o komunalnom redu, koja nalaže da se otpad odlaže isključivo u kontejnere, a nikako pored kontejnera ili na javnim površinama. Ovakvim postupanjem, građani štite javnu higijenu i životnu sredinu.