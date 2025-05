Helez najavio krivične prijave: "Odgovaraće svi koji su prekršili naredbu"

Nakon što su, uprkos njegovoj zabrani, na obilježavanje Dana VRS i Trećeg pješadijskog (Republiak Srpska) puka stigli predsjednik RS Milorad Dodik, premijer Vlade RS Radovan Višković i predsjednik NSRS Nenad Stevandić, reagovao je ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Izvor: Srna

U izjavi za "Avaz" on je najavio poduzimanje mjera protiv svih koji su prekršili njegovo naređenje.

"Dobio sam informaciju da je general Gojko Knežević naredio nižim oficirima da ne poduzimaju nikakve mjere zbog sigurnosnih razloga. To znači da je on odbio naredbu i on će krivično odgovarati, kao i svi u lancu koji su to prekršili. Slijede zapisnici, prijave i suspenzije", kazao je Helez.

On ne smatra da se danas desila pobuna unutar OS BiH.

"Nije pobuna, oni vjerovatno nisu imali snage da to spriječe, ali su mogli predložiti da se tu ne održava ako im ne mogu zabraniti. Ili su trebali meni reći, kao ministru, da nisu u stanju da to izvrše. Međutim, oni su usmeno stalno govorili da neće biti problema. Imali smo vojnu policiju koja su bili spremni da to zaustave, ali ne možete ih na silu slati", ističe Helez.

Naglašava da je zakon potpuno jasan, te da je imao ovlaštenja za izdavanje naredbe kojom je zvaničnicima za kojima su raspisane potjernice pokušao zabraniti ulazak u objekat OSBiH.

"Predsjedništvo s ovim nikakve veze nema, to je u isključivoj nadležnosti ministra odbrane, tako da se ne mogu „uhvatiti“ za to. Ako ste vidjeli u njihovim obrazloženjima, oni ne navode koji član zakona to reguliše. Ja kad izađem javno, tačno navedem članove, stavove i tačke iz kojih se jasno vidi da je to moja nadležnost. Na sudu ćemo vidjeti čija je nadležnost", poručio je Helez.

(Mondo)