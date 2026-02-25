Parohijski dom u centru Banjaluke gotov do jula 2027: SPC izabrala izvođača radova (FOTO)

Izgradnja parohijskog doma u centru Banjaluke trebalo bi da bude završena do jula naredne godine (2027), navedeno je na informativnoj tabli postavljenoj na gradilištu kod spomenika banu Milosavljeviću, gdje su počeli radovi.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Investitor projekta je Srpska pravoslavna crkva, koja je za izvođača radova odabrala preduzeće "Braća Mićić" d.o.o. Modriča, dok je za stručni nadzor zadužen diplomirani inženjer građevine Nenad Stanišić. Glavni projektant je „A+B Arhitekti“ d.o.o. Banja Luka, a u izradi projektne dokumentacije učestvuju i „GP Krajina“, „Hidroinžinjering“, „KTK Inženjering“, „Fabrim Solutions“ i „Anadis“.

Na tabli je naznačeno da se gradi objekat društvenog standarda – duhovno-kulturni centar Sabornog Hram Hrista Spasitelja. Prostor u najužem centru grada prethodno je ograđen, nakon čega su započeti zemljani radovi i priprema terena.

Gradonačelnik Draško Stanivuković danas se ponovo oglasio povodom kritika građana, poručivši da izgradnja parohijskog doma neće smanjiti zelene površine, već doprinijeti uređenju centra grada. Naveo je da razumije zabrinutost građana, ali da će objekat biti arhitektonski uklopljen u ambijent i dostojan lokacije.

Istovremeno je najavio rušenje zgrade „Eurospleta“ i pomoćnih montažnih objekata u blizini Banski dvor i Palata predsjednika Republike Srpske kako bi se prostoru vratila estetska vrijednost.

„Ne dodajemo beton, već uklanjamo ruglo koje decenijama narušava izgled srca Banjaluke“, poručio je Stanivuković.

On je podsjetio i da je planirana izgradnja podzemne garaže na lokalitetu parkinga „Talija“, iznad koje će biti uređen park, pješačka zona, šetalište i trg sa spomenikom Petar I Karađorđević, čime će ovaj prostor biti funkcionalno povezan sa „parkićem“.

Parohijski dom biće prateći objekat uz Hram Hrista Spasitelja i gradi se na zelenoj površini kod šetališta Veselina Masleše, preko puta ugostiteljskog objekta „MacTire pub“. Za realizaciju projekta iz budžeta Republike Srpske obezbijeđen je milion KM, a odluka o finansiranju donesena je u oktobru 2025. godine.

Podsjećanja radi, prvobitno je bilo planirano da dom bude izgrađen unutar porte Hrama, ali se nakon protivljenja dijela stručne javnosti odustalo od tog rješenja. Kao kompromis izabrana je parcela preko puta, a umjesto prizemnog objekta biće izgrađena zgrada sa prizemljem, dva sprata i potkrovljem.