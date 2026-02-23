logo
Bageri u centru Banjaluke: Počeli radovi na izgradnji parohijskog doma (Foto, video) 2

Bageri u centru Banjaluke: Počeli radovi na izgradnji parohijskog doma (Foto, video)

Autor Haris Krhalić
2

U centru Banjaluke jutros su započete prve aktivnosti na novom gradilištu.

Počinju pripreme za izgradnju parohijskog doma Izvor: Slaven Petković - Mondo

U ograđenom dijelu takozvanog "parkića" kod spomenika bana Milosavljevića angažovana je mehanizacija, a radnici su krenuli sa uklanjanjem površinskog sloja zemlje i pripremom terena.

Na toj lokaciji planirana je gradnja parohijskog doma, koji će služiti kao prateći objekat uz Hram Hrista Spasitelja. Planirano je da objekat bude izgrađen na zelenoj površini na uglu kod šetališta Veselina Masleše (preko puta MacTire paba). Za realizaciju projekta iz budžeta Srpske obezbijeđeno je milion KM, a odluka o finansiranju donesena je na sjednici održanoj u oktobru 2025. godine.

Prostor je ograđen prije nekoliko dana, dok je današnjim početkom iskopa projekat ušao u konkretnu fazu realizacije.

Da podsjetimo, parohijski dom je prvo bio planiran unutar porte Hrama Hrista Spasitelja, ali se nakon oštrog protivljenja dijela stručne javnosti odustalo od tog rješenja i pristupilo traženju kompromisa.

Odlučeno je da se dom gradi na parceli preko puta, a umjesto prizemne zgrade biće to zgrada s prizemljem, dva sprata i potkrovljem.

Ovako će izgledati zgrada:

Miki

Gdje je patrijarh Pavle da vidi šta se gradi i u kakvom raskošu obitavaju sveštena lica. Drveni popovi i zlatne crkve, umjesto da bude obrnuto. Dobro je pokojni Pavle govorio

Dani

Taj dio na kojem se radi nikad nije bio dio Parkića. Na tom prostoru je bio nekadašnji Zenit. Nisam za to da se parohijski dom gradi u samom centru grada, ali to zemljište pripada Crkvi i mogu da rade s njim šta žele. Kraj priče. Nadam se samo da će objekat biti lijepo urađen i da neće odudarati od okruženja.

