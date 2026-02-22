U Banjaluci sutra koncert duhovne muzike za djecu oboljelu od malignih bolesti

U Banjaluci će sutra biti održan koncert duhovne grupe "Bedem", posvećen djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Izvor: Shutterstock

Pravoslavni muzički sastav "Bedem" iz Sombora izvodi autorsku muziku aranžmanski pisanu za tri akustične gitare i glas, a čine ga gitaristi Miroslav, Igor i Goran Marinić, te vokal Tanja Marinić, rečeno je Srni iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", koje je organizator koncerta.

Na koncertu koji će biti održan Koncertnoj dvorani Banskog dvora će kao gosti nastupiti Dinko Blagojević (klavir), Stefan Tešanović (gitara), članice nekadašnje pojnice "Prepodobna mati Angelina Srpska", vokalni sastav Akatist, Grupa Dar i hor učenika banjalučke Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović".

Koncert, koji će biti održan okviru obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, počinje u 20.00 časova. Besplatne pozivnice mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora, svakim radnim danom od 12.00 do 18.00 časova.