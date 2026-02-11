Mali heroji vode tešku bitku: Svake godine u Srpskoj oko 40 djece oboli od raka

U Republici Srpskoj godišnje od raka oboli oko 40 djece i taj broj je svake godine veći, rekla je predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Ljiljana Simurdić, povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Izvor: Shutterstock

Simurdićeva je navela da su ranije bile najčešće bolesti leukemije, koje imaju bolje rezultate izliječenja, sa manje posljedica, međutim, kako kaže, u posljednje vrijeme je došlo do povećanja dijagnoza karcinoma mozga.

"Najveći broj djece pobijedi u ovoj borbi za život, ali i jedan izgubljen dječji život predstavlja pretežak gubitak i za porodicu i za društvo", rekla je Simurdićeva i dodala da troje od četvoro djece pobijedi bolest.

Ona je ukazala da je borba djeteta i porodice protiv ove opake bolesti teška i mukotrpna, ističući da to daje priliku društvu i pojedincima da pomognu.

Simurdićeva je navela da u okviru Udruženja već 10 godina radi i Roditeljska kuća kroz koju prošlo oko 250 djece i roditelja iz cijele Republike Srpske.

Ona je navela da Roditeljska kuća raspolaže sa sedam apartmana, u svakom apartmanu su četiri ležaja, te da je ranija praksa bila da u jednom apartmanu bude jedan porodica.

"Međutim, od prošle godine konstantno imamo smješteno bar devetoro djece u isto vrijeme, što znači da imamo i dvije porodice u apartmanu, i to je pokazatelj porasta broja oboljelih od malignih bolesti", navela je Simurdićeva.

Ona je naglasila da se na sve moguće načine pomažu tim porodicama, navodeći i psihološku pomoć, razgovore, smještajne kapacitete, organizovanje radionica za djecu.

"Trudimo se da roditeljima i djeci olakšamo boravak u Roditeljskoj kući i period intenzivnog liječenja, te svojim iskustvom pokušavamo pomoći", rekla je Simurdićeva.

Ona je navela da Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" zajedno sa Fondacijom "Kaća" pokreću projekat roditeljskog savjetovanja, gdje će se edukovati roditelji kako da pomognu drugim porodicama koje su sada u problemu.

"Do sada smo to radili u komunikaciji, ali u budućnosti ćemo probati da obučimo određeni broj roditelja kako da pomognu stručnije", navela je Simurdićeva.

Ona je podsjetila da je u funkciji humanitarni broj 17165 čijim pozivanjem svako može da donira dvije KM i tako pruži podršku Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" i njihovim članovima, te Roditeljskoj kući.

Simurdićeva je navela da u petak, 13. februara biti prigodno obilježen Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti kada će u Muzeju Republike Srpske biti održana edukativno-kreativna radionica podrške kada će učenici na "Drvo podrške" lijepiti poruke podrške djeci koja se trenutno bore sa malignim bolestima.

Ona je navela da će biti organizovano puštanje balona ispred Roditeljske kuće, ali i Akademija "Za hrabra mala srca" u okviru koje će biti promovisan godišnji bilten aktivnosti, te priručnik profesora doktora Jelice Predojević Samardžić "Kasne posljedice onkološkog liječenja u djetinjstvu".

Simurdićeva je rekla da na ovaj način daju podršku djeci koja se trenutno bore sa malignim bolestima, pomažu i onoj koja su se i izborila, ali se i sjećaju djece koja se nisu izborila.

Međunarodni dan djece oboljele od raka - 15. februara je globalna kampanja s ciljem podizanja svijesti o raku u dječjoj dobi i izražavanja podrške djeci i adolescentima oboljelima od raka, preživjelima i njihovim obiteljima.

Ovaj događaj pokrenula je 2002. godine Međunarodna organizacija roditelja djece obolječe od raka /Childhood Cancer International/, koju čini globalna mreža 183 roditeljske organizacije, udruženja preživjelih od raka u djetinjstvu, grupe za podršku raku u djetinjstvu i društva za borbu protiv raka, u više od 94 zemlje, na pet kontinenta.

Svjetska inicijativa za borbu protiv raka u djetinjstvu ima za cilj eliminisati svu bol i patnju djece koja se bore protiv raka i postići najmanje 60 odsto preživljavanja za svu djecu s dijagnozom raka širom svijeta do 2030. godine, čime bi se spasilo preko milion dječjih života tokom sljedeće decenije.

(Srna)